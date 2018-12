Veroordeelde ex-advocaat “deed maar beetje PR-werk” zegt Trump kv

13 december 2018

20u34

Bron: Reuters, Fox 0 Jarenlang was Michael Cohen de persoonlijke advocaat en fixer van Donald Trump. Maar nu hij woensdag veroordeeld tot drie jaar cel, trekt Trump de handen van hem af. Hij heeft er spijt van dat hij hem ooit heeft aangeworven, zei de Amerikaanse president vandaag in een interview met Fox. In een Twittertirade haalde hij nog maar eens uit naar de heksenjacht die op hem gevoerd zou worden.

Michael Cohen, die ooit zei dat hij voor Trump een kogel zou opvangen, werd woensdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zwijggeld had betaald aan twee vrouwen die naar buiten wilden treden met hun verhaal over hun affaire met Donald Trump, toen die echter al gehuwd was met Melania.

Cohen bekende dat hij met die betalingen de verkiezingen heeft beïnvloed, door te vermijden dat de vrouwen hun verhaal konden bekendmaken. Bovendien gaf hij ook toe dat Donald Trump zelf hem de opdracht tot de betalingen had gegeven.



Op Twitter en tijdens een interview met tv-zender Fox ontkende Trump echter dat hij Cohen de opdracht had gegeven om de wet te overtreden en zei hij dat de betalingen niets met de campagne te maken hebben. Volgens de president ging het louter om de bescherming van zijn reputatie en zouden de betalingen ook uitgevoerd zijn als hij geen kandidaat was voor de verkiezingen. Dat is al een ander verhaal dan aan enkele maanden geleden, toen Trump beweerde dat hij niets afwist van de betalingen.

Twittertirade

Trump ontstak vanmorgen weer in een tirade op Twitter, waarin hij gewag maakte van de heksenjacht op hem. Mede aan de basis daarvan lag het nieuws dat uitgeverij American Media Inc, die achter het blad National Enquirer zit, een akkoord tot samenwerking had gesloten met de openbare aanklagers in New York. Het bedrijf geeft toe dat het zwijggeld heeft betaald aan een voormalig Playboymodel om te vermijden dat ze haar boekje zou opendoen over haar affaire met Donald Trump in de periode voorafgaand aan de presidentsverkiezingen.

“Ik heb Michael Cohen nooit de opdracht gegeven om de wet te overtreden. Hij was een advocaat en wordt verondersteld de wet te kennen. Dat noemt men ‘het advies van een raadsheer’. Dit was geen campagnefinanciering”, tweette Trump vandaag. “Cohen was schuldig aan veel zaken die niets met mij te maken hebben.”

Cohen, die ook schuldig werd bevonden aan belastingontwijking en liegen in het Amerikaans Congres, beweerde woensdag in de rechtbank dat zijn “blinde loyauteit” aan Trump hem ertoe aanzette de man in te dekken.

“Onbeduidend werk”

Trump beweert nu dat Cohen, de voormalig vicedirecteur van de Trump Organization, maar wat “onbeduidend werk” voor hem deed, vooral op vlak van PR.

“Als ik erop terugkijk, heb ik een fout gemaakt. Want wat hij deed had allemaal niks met mij te maken, met uitzondering van de twee aanklachten voor campagnefinanciering die niet crimineel zijn en die daar ook niet in hadden mogen staan”, zei Trump vandaag tijdens een interview met Fox News over de aanklacht tegen Cohen. “Ze hebben dat erin gezet om me in verlegenheid te brengen.”

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

....stated that I did nothing wrong with respect to campaign finance laws, if they even apply, because this was not campaign finance. Cohen was guilty on many charges unrelated to me, but he plead to two campaign charges which were not criminal and of which he probably was not... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link