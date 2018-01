Veroordeelde Braziliaanse ex-president Lula mag land niet verlaten IB

Bron: Belga 0 De vroegere Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva mag zijn land niet verlaten. Een rechter in de hoofdstad Brasilia legde de 72-jarige gisteren een uitreisverbod op, zo berichtten lokale media. De beslissing komt er vlak voor Lula naar Ethiopië zou vertrekken, een dag na de bevestiging van zijn veroordeling voor corruptie.

Lula, Braziliaans president van 2003 tot 2010, zou in Addis Abeba deelnemen aan een conferentie van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, over de uitroeiing van honger en de politieke situatie in Afrika. De federale rechter Ricardo Leite beval enkele uren voor het vertrek van de oud-president echter de intrekking van diens paspoort. Als officiële reden wordt het onderzoek naar Lula wegens mogelijke corruptie bij de aankoop van Zweedse gevechtsvliegtuigen voor de Braziliaanse luchtmacht aangehaald.

Corruptie

Woensdag bevestigden drie rechters van het hof van beroep in Porte Alegre nog unaniem de veroordeling van de vroegere president in een andere corruptiezaak. Lula werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in Curitiba omdat hij het bouwconcern OAS een renovatie ter waarde van 3,7 miljoen real (ongeveer 1 miljoen euro) gratis liet uitvoeren in zijn appartement in de kuststad Guarujá. Als wederdienst zorgde hij ervoor dat het parastatale olieconcern Petrobras enkele contracten afsloot met het bedrijf. Hij kreeg daarvoor 9,5 jaar. In beroep spraken de rechters in Porte Alegre een nog strengere straf uit van 12 jaar en 1 maand.

Door de veroordeling kan de 72-jarige zich in principe niet kandidaat stellen bij de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar. Daarbij is hij nochtans de favoriet: volgens peilingen heeft hij de steun van 36 procent van het volk, bijna het dubbele van de eerstvolgende kandidaat, de rechtse Jair Bolsonaro. Lula gaat wel nog in hoger beroep tegen zijn veroordeling en is daardoor voorlopig nog op vrije voeten.