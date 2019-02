Veroordeelde 9/11-aanslagen kreeg onterecht 7.000 euro bij uitzetting uit Duitsland TVC

27 februari 2019

19u16

Mounir el Motassadeq, die veroordeeld is wegens zijn betrokkenheid bij de terreuraanslagen in de VS op 11 september 2001, heeft van de Duitse autoriteiten onterecht circa 7.000 euro gekregen voordat hij het land werd uitgezet. Dat meldt Der Spiegel woensdag.

De Marokkaan werd in Duitsland tot vijftien jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de terreuraanslagen van 11 september 2001. Hij was lid van de zogeheten Hamburgse cel rond kamikazepiloot Mohammed Atta, die een vliegtuig in het World Trade Center in New York boorde.

In oktober werd de 44-jarige Motassadeq weer vrijgelaten uit de gevangenis van Fuhlsbüttel in Hamburg, omdat hij zijn celstraf had uitgezeten. Hij werd wel meteen het land uitgezet en naar Marokko gestuurd. Hij kreeg bovendien een inreis- en verblijfsverbod tot 2064 opgelegd.

Maar volgens Der Spiegel had het gevangenisbestuur toen ongeveer 7.000 euro van de gevangenisrekening van Motassadeq gehaald, om het bedrag cash aan hem te overhandigen. Nochtans was het volgens een Europese verordening niet toegelaten om hem uit te betalen. Wegens zijn link met het terreurnetwerk al-Qaida zijn de financiële middelen van Motassadeq immers bevroren.

De Deutsche Bundesbank had enkele dagen na de uitzetting klacht ingediend. Het parket van Hamburg onderzoekt de zaak.