Veroordeeld voor genocide: “Levenslang” voor 87-jarige en 92-jarige leiders van Rode Khmer AW

16 november 2018

08u10

Bron: NYT, Belga 0 Twee kopstukken van de Rode Khmer in Cambodja zijn door een rechtbank verbonden aan de VN, veroordeeld voor het plegen van genocide en oorlogsmisdaden. Het is vooral een symbolische uitspraak want de mannen zijn al 87 en 92 jaar oud en de laatste levende leiders van het communistisch regime dat op gruwelijke wijze over Cambodja regeerde in de jaren ’70.

De 92-jarige Nuon Chea en de 87-jarige Khieu Samphan werden door een rechtbank in Phnom Penh voor een tweede keer veroordeeld tot levenslange celstraffen. In 2014 kregen ze al levenslang voor het plegen van misdaden tegen de mensheid toen het ultracommunistische regime tussen 1975 en 1979 aan de macht was in Cambodja.



Chea wordt gezien als de “loyale rechterhand” van Pol Pot, die “kennis had over alle activiteiten van de partij” vanwege zijn hoge functie binnen het regime als plaatsvervangend partijsecretaris van de Rode Khmer. Hij en Samphan, het staatshoofd onder het regime, werden beiden schuldig bevonden aan genocide tegen de etnische Vietnamezen in Cambodja, misdaden tegen de mensheid en het schenden van de Conventies van Genève. Chea werd ook schuldig bevonden aan genocide tegen de minderheidsgroep van de Cham-moslims.

Crimineel lijstje

Het is intussen bijna veertig jaar geleden sinds het regime van Pol Pot -een Cambodjaanse maoïstische revolutionair die de Rode Khmer leidde- viel. Pol Pot stierf twintig jaar geleden, maar zijn handlangers werden dan toch veroordeeld voor hun daden. En dat is een hele lijst: moord, slavernij, marteling, verkrachting en gedwongen huwelijken zijn slechts het begin.

1,7 miljoen doden

Tijdens het schrikbewind van de Rode Khmer onder dictator Pol Pot kwamen 1,7 miljoen mensen om door uithongering, martelingen, executies en gedwongen arbeid. Cambodjaanse steden werden destijds ontruimd en de inwoners werden gedwongen op collectieve boerderijen te werken, 12 tot 14 uur per dag, 7 dagen per week. De leiders beslisten zelfs wie kinderen mocht krijgen en wie niet. Woorden zoals “moeder" en “vader” bestonden niet tijdens het bewind.