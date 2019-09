Verontwaardiging over verkiezing neonazi in Duits dorp nla

08 september 2019

19u13

Bron: Belga 0 In Duitsland is verontwaardiging ontstaan over de verkiezing van een lid van een neonazistische partij, dat aan het hoofd van het gemeentebestuur in het dorp Altenstadt-Waldsiedlung komt te staan. Het gemeenteraadslid had de unanieme steun gekregen van lokale conservatieve en sociaaldemocratische verkozenen. De Duitse politieke partijen willen dat de beslissing wordt geannuleerd.

Stefan Jagsch, lid van de ultranationalistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), is donderdag verkozen tot hoofd van de gemeenteraad van de gemeente van 2.500 inwoners, in het centrum van Duitsland. Hij kreeg de steun van lokale leden van de CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel, maar ook van de sociaaldemocraten (SPD) en liberalen (FDP).

Verontwaardiging

De verkiezing veroorzaakte verontwaardiging op het federale en regionale niveau. Velen vragen zich af waarom er geen "democratische kandidaat" was om het tegen Jagsch op te nemen, zoals ook Marco Buschmann, fractieleider van FDP. De verkiezing van Jagsch is volgens hem op twee manieren een slechte zaak. "Ten eerste hebben de democraten gestemd voor iemand zoals hij en ten tweede, was geen enkele democratische kandidaat bereid de taak op zich te nemen (om voorzitter van de gemeenteraad te worden, nvdr.)", aldus Buschmann.

"De positie van SPD is duidelijk: we werken nooit samen met nazi's! Nooit!” plaatste de secretaris-generaal van de partij, Lars Klingbeil, op Twitter. "Dat geldt voor de federale regering, de deelstaat en de gemeenten."

Ook regionale verantwoordelijken van CDU en SPD veroordeelden de verkiezing van Jagsch.

De NPD is een van de oudste extreemrechtse partijen van Duitsland.

Die SPD hat eine ganz klare Haltung: Wir kooperieren nicht mit Nazis! Niemals! Das gilt im Bund, im Land, in den Kommunen. Die Entscheidung in #Altenstadt ist unfassbar und mit nichts zu rechtfertigen. Sie muss sofort rückgängig gemacht werden. #noNPD Lars Klingbeil 🇪🇺(@ larsklingbeil) link