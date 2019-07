Verontwaardiging over kussende trofeejagers bij leeuw die ze net hebben doodgeschoten KVE

15 juli 2019

15u58

Bron: The Mirror, Yahoo News, Daily Mail 0 Darren en Carolyn Carter hadden een leeuw geschoten tijdens een safari in Zuid-Afrika en wilden dat moment graag vereeuwigen op de gevoelige plaat. Dus knielden de trotse Canadezen achter het kadaver van het majestueuze dier en gaven elkaar een innige kus. Maar de verontwaardiging over de ‘romantische’ foto is erg groot.

Het koppel uit Edmonton nam recent deel aan een jachtpartij in de Kalahari georganiseerd door ‘Legelela Safaris’. De touroperator deelt geregeld kiekjes van fiere trofeejagers en deed dat dus ook met de foto van het Canadese echtpaar. Op Facebook werd het koppel door de organisatoren geprezen voor het “harde werk in de woestijnhitte. “Goed gedaan, een monsterleeuw”, luidde het.

Maar de Canadezen die ook handelen in opgezette dieren, kregen de wind van voren op sociale media. Eduardo Gonçalves, initiatiefnemer van de internationale campagne om het trofeejagen te verbieden, verklaarde aan The Mirror dat hij vermoedt dat de leeuw in kwestie speciaal voor de jacht werd gekweekt. “Het lijkt erop dat deze leeuw een tam dier was waarop in een afgesloten domein werd gejaagd. Hij werd gefokt met als enig doel het onderwerp te zijn van een protserige selfie,” zei hij.

“Dit echtpaar zou zich net heel erg moeten schamen in plaats van op te scheppen”, aldus Gonçalves. Op Twitter deelden gebruikers dezelfde mening.

“Hoe weerzinwekkend,” schreef een vrouw. Een andere persoon omschreef het paar als “boosaardig” en “barbaars”.