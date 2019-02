Verontwaardiging na fake news rond foto meisje met bloedziekte: “Racisten verzinnen er een zwanger kindbruidje bij” LH

20 februari 2019

18u30 0 Via een Twitteraccount circuleerde de voorbije dagen een foto van een meisje met een zwaar opgezwollen buik. “Zo ziet een zwangere 11-jarige kindbruid eruit. Is een kindhuwelijkencultuur (Islam) ziek of niet?”, luidde het bijschrift. Het bleek echter om een foto te gaan van het 8-jarige Afghaanse meisje Roya dat lijdt aan een zeldzame bloedziekte.

Het was viroloog Marc Van Ranst die op zijn Facebookprofiel de Twitterpost, die intussen offline werd gehaald, signaleerde. “Dit is de Afghaanse Roya, 8 jaar. Haar lever weegt 5 kg door een ernstige vorm van thalassemie. Racisten verspreiden deze foto en verzinnen er een zwanger kindbruidje bij. Dit is ziekelijk”, haalde hij uit naar de verspreider(s).

Van Ranst verwijst in zijn bijschrift naar een bericht op de Turkse nieuwssite teyit.org, die zelf contact opnam met Merwais Azizyar, de dokter van het meisje. Azizyar legt uit dat hij de foto’s nam op 9 januari in een ziekenhuis in de Afghaanse stad Mazar-i-Sharif. De beelden kwamen op social media terecht via een bericht waarin donateurs, die geld hadden geschonken voor de behandeling van het meisje, bedankt werden. Zo kwamen ze wellicht ook tot bij mensen met minder goede bedoelingen.

Opgezwollen lever

Dokter Azizyar legde uit dat de kleine Roya al vijf jaar lijdt aan een zware vorm van thalassemia, een zeldzame bloedziekte die de lever en milt doet opzwellen. Het feit dat Roya’s lever vijf kilo woog, was meteen ook de verklaring voor de enorm opgezwollen buik. Roya werd intussen in Iran succesvol geopereerd en verkeert in goede gezondheid, zo meldt teyit.org nog.

Het bericht van Van Ranst werd bijna 300 gedeeld en kreeg heel wat reacties van verontwaardigde mensen.