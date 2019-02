Verontwaardiging in Zweden: zwangere vrouw hardhandig uit metro gesleurd kv

03 februari 2019

01u31

Bron: The Guardian, BBC 1 In Zweden is een politieonderzoek ingesteld naar een incident waarbij een hoogzwangere vrouw door twee veiligheidsagenten met geweld uit een metrostel wordt gezet en wordt neergedrukt op een bank, terwijl haar dochtertje huilend toekijkt. Op sociale media doken meerdere video’s op van het incident, dat volgens velen getuigt van racisme.

De feiten speelden zich donderdagavond af in het Hötorget-station in Stockholm. De zwarte vrouw kon haar betaalbewijsje niet vinden en omdat de agenten vermoedden dat ze zwartreed, verplichtten ze haar om af te stappen. Dat weigerde ze.

Op videobeelden is te zien hoe de vrouw door twee veiligheidsagenten uit een metrotoestel gesleurd wordt, met haar huilend dochtertje in hun kielzog. Vervolgens wordt de vrouw, waarvan de blote zwangere buik duidelijk te zien is, hardhandig op een bankje gedrukt terwijl ze zich krijsend probeert te verzetten.



De vrouw en meerdere ooggetuigen vertelden achteraf aan Zweedse media dat de agenten haar vastgrepen en ruw behandelden, nadat ze hen vertelde dat ze een geldig ticket had, maar het niet kon vinden. Aangezien ze moe was en pijn leed, weigerde ze af te stappen. Aan de Zweedse krant Expressen deelde ze mee dat ze kort na de feiten haar ticketje had teruggevonden.

Ziekenhuis

Na het incident werd de vrouw met spoed overgebracht naar het ziekenhuis om te checken of haar baby na het tumult nog oké was. Vrijdag volgde een tweede check-up. “Het is verschrikkelijk. Ik voel me zo slecht. Ik heb overal blauwe plekken”, vertelde ze aan Expressen.

Schorsing

De twee betrokken bewakingsagenten zijn voorlopig geschorst. “Er zijn veel smartphonevideo’s die suggereren dat de veiligheidsagenten te hard hebben opgetreden”, deelde Henrik Palmér, van metrobedrijf SL mee aan de Zweedse openbare omroep SVT. “Het kan helaas moeilijk zijn om redelijke beslissingen te nemen. De zaken kunnen stresserend zijn. Het is duidelijk dat dit incident van begin tot einde niet correct is afgehandeld”, aldus Palmér.

“Racisme”

Op sociale media worden de bewakingsagenten beschuldigd van racisme. Volgens de populaire Zweedse blogster Lovette Jallowis het geen verrassing dat Zweden van Afrikaanse origine “raciaal geprofileerd en mishandeld” werden. “Al wat ik kan doen, is hopen dat de baby het goed stelt”, schreef ze op Instagram bij beelden van het incident.

Volgens de Zweedse feministische, antiracistische organisatie Men for Gender Equality is het niet de eerste keer dat veiligheidsagenten mensen te hardhandig aanpakken. “Wanneer het kleurlingen betreft - niet-blanke Zweden - zien we veel bewijs dat veiligheidsagenten geweld gebruiken, soms wanneer dat totaal onnodig is”, zegt voorzitter Alan Ali. De organisatie pleit ervoor dat zowel het openbaar vervoersbedrijf als de beveiligingsfirma cursussen over racisme en reproductieve gezondheid organiseren.