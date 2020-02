Verontwaardiging in Mexico na moord op 7-jarige Fatima IB

18 februari 2020

04u32

Bron: Reuters, Belga 0 In Mexico is grote verontwaardiging ontstaan nadat twee dagen geleden een zevenjarig meisje vermoord is teruggevonden. Het plaatselijke parket heeft een beloning van twee miljoen pesos (ongeveer 100.000 euro) uitgeloofd in ruil voor informatie over wie het kind heeft gekidnapt en vermoord.

Het lichaam van het meisje, de zevenjarige Fatima Cecilia Aldrighett, werd zaterdag met sporen van foltering gevonden in Tlahuac, ten zuidoosten van de hoofdstad, nadat ze op 11 februari als vermist was opgegeven.

Maandag eisten de ouders van de kinderen waar het meisje school liep rechtvaardigheid en meer veiligheid voor minderjarigen en vrouwen. Ze zwaaiden met vlaggen en vroegen zich luidop af "wiens beurt het morgen is? “De moeder van het meisje vroeg om gerechtigheid voor haar kind. "Ik heb jullie steun nodig omdat het vandaag mijn dochter is, maar morgen misschien de jouwe", zei ze.

De woordvoerder van de officier van justitie, Ulises Lara, vertelde verslaggevers dat de moeder het meisje van school wilde afhalen, maar haar daarbij niet gevonden had. Volgens beelden van de autoriteiten werd het meisje op de dag dat ze verdween aan de hand van een andere vrouw gezien.

Tweede brutale moord

Het nieuws van de moord kwam twee dagen nadat honderden vrouwen in verschillende Mexicaanse steden actie voerden omwille van de bijzonder brutale moord op een 25-jarige vrouw. De jonge vrouw werd neergestoken door haar partner, die haar vervolgens in stukken sneed en haar organen doorspoelde in het toilet van het appartement waar ze woonden. De feiten veroorzaakten een golf van protest, ook omdat beelden van het gemutileerde lichaam van de vrouw terechtkwamen in tabloids en die vermoedelijk werden verspreid door bronnen bij het het gerecht.

In 2019 werden in Mexico 1.006 gevallen van femicide, moord op vrouwen, geregistreerd. De officiële cijfers liggen vermoedelijk een pak onder de werkelijke.