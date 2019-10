Verontwaardiging in Japan: evacuatiecentrum stuurt daklozen weg tijdens doortocht tyfoon Hagibis ttr

15 oktober 2019

11u39

Bron: BBC 0 Tyfoon Hagibis hield afgelopen weekend lelijk huis in Japan. Duizenden mensen zochten hun toevlucht tot evacuatiecentra. Volgens de Japanse eerste minister Shinzo Abe zijn die “voor iedereen toegankelijk”, maar twee dakloze mannen in Tokio kregen ze iets helemaal anders te horen. Toen ze aankwamen bij een centrum, werden ze onmiddellijk weggestuurd “omdat ze geen vast verblijfplaats” hadden.

Tyfoon Hagibis trok een spoor van vernieling door Japan en trof 36 van de 47 prefecturen. Het aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen tot 66, nog 15 anderen worden vermist. Meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers viel in de noordoostelijke provincies Miyagi en Fukushima, die in 2011 al zwaar getroffen werden door een aardbeving en een tsunami.

In Japan is grote verontwaardiging ontstaan bij de bevolking nadat twee dakloze mannen de toegang tot een evacuatiecentrum in Taito, een wijk in Tokio, werd geweigerd. Volgens functionarissen werd aan de mannen gevraagd om hun naam en adres neer te schrijven. Toen ze zeiden dat ze geen vaste verblijfplaats hadden, werden ze onmiddellijk weggestuurd. Een van de mannen getuigde aan BBC dat hij de nacht noodgedwongen buiten doorbracht onder een paraplu.

De Japanse premier Shinzo Abe vindt dat “opvangcentra voor iedereen toegankelijk moeten zijn”, zo reageerde hij in het parlement. “We zullen de feiten onderzoeken en passende maatregelen nemen”, voegde hij eraan toe. Het opvangcentrum in Tokio liet in een verklaring weten dat het de procedures zou herzien, zodat daklozen alsnog opgevangen kunnen worden.

In Japan leven zo’n 4.555 daklozen, zo blijkt uit een onderzoek van de overheid in januari. De meeste daklozen (1.126 mensen) zwerven rond in Tokio. In de lijst staat Osaka op de tweede plaats. Daar leven zo’n 1.064 daklozen.