Verontwaardiging in Frankrijk: transgender aangevallen tijdens betoging in hartje Parijs LH

03 april 2019

21u15 0 In Frankrijk heeft een video waarin een 31-jarige transgendervrouw wordt aangevallen door een groep betogers, voor veel verontwaardigde reacties gezorgd. Jullia werd afgelopen zondag op de trappen van het metrostation aan de Place de la République in hartje Parijs hard geslagen en geschopt.

Zondag vond in het centrum van Parijs een grote betoging plaats tegen de 82-jarige Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika, die ondertussen zijn ontslag heeft ingediend. Toen Julia het metrostation aan de Place de la République wou binnenstappen, liep het fout. De transgender, die een zwart-wit gestreepte blouse en korte rok droeg, werd eerst geblokkeerd door enkele demonstranten die haar beschimpten in het Arabisch. Een jonge vrouw met een Algerijnse vlag probeerde haar nog te helpen, maar toen Julia naar het plein wou vluchten, werd ze hard geslagen en geschopt door enkele mannen. De transportpolitie kwam vervolgens tussenbeide en kon Julia in veiligheid brengen.

Onderzoek

De video van het geweld is in Frankrijk viraal gegaan nadat Lyes Alouane van de organisatie Stop Homophobie het filmpje deelde op Twitter en ontlokt veel verontwaardigde reacties. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar geweld omwille van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Onder anderen de Parijse burgemeester Anne Hidalgo en minister van Gelijke Kansen Marlène Schiappa hebben de gebeurtenissen al scherp veroordeeld. Volgens de Franse actiegroep Stop Homophobie zouden de agenten die tussenbeide kwamen Julia “meneer” genoemd hebben en haar gezegd hebben dat “ze zich niet zo moest kleden”.

“Eigenlijk ben je een man, we laten je niet door”

Het slachtoffer heeft over de aanval uitgebreid getuigd op de Franse tv en radio. “Het geweld tegen deze gemeenschap vindt elke dag plaats, maar sommige mensen zullen niet de kracht hebben die ik heb en zouden eraan ten onder gaan”, waarschuwde ze. “Ik wilde naar beneden gaan om de metro te nemen. Drie mensen blokkeerden mijn weg, en één persoon zei: ‘Eigenlijk ben je een man, we laten je niet door’”, vertelde ze aan de zender France Inter Radio. “Ik verwacht niet per se dat deze mensen worden gestraft, maar ik wil dat de manier waarop mensen denken evolueert”, vertelde ze aan BFMTV.

Julia maakte later ook nog duidelijk dat de aanval volgens haar niets te maken had met de afkomst of religie van de daders, maar werd uitgevoerd door “onwetende mensen”.