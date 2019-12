Verontwaardiging in Frankrijk nadat ruim 100 Joodse grafzerken met hakenkruisen beklad worden kv

04 december 2019

08u45

Bron: Belga 3 Op de Joodse begraafplaats van Westhoffen, vlakbij Straatsburg, zijn antisemitische inscripties aangetroffen op 107 grafzerken, zo meldt de politie vandaag. Op het kerkhof staan zo'n 700 graven. Op de meeste van de geschonden zerken werden hakenkruisen aangebracht.

Het parket van Saverne deelde aan AFP mee dat een vooronderzoek werd geopend naar het incident. Eerder werden al soortgelijke inscripties aangetroffen op de Joodse begraafplaats van Schaffhouse-sur-Zorn, op 20 kilometer van Westhoffen. Het vandalisme ontlokte een waterval aan verontwaardigde reacties.

“Antisemitisme is een misdaad en we zullen het bestrijden, in Westhoffen en op andere plaatsen, totdat onze doden in vrede kunnen slapen”, tweette president Emmanuel Macron ‘s avonds. “De Joden zijn en maken Frankrijk. Degenen die hen aanvallen, zelfs in hun graven, zijn het idee dat wij van Frankrijk hebben niet waardig,” vervolgde het staatshoofd.

Ook de Franse premier Edouard Philippe uitte op Twitter zijn “walging”, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner de “verachtelijke en weerzinwekkende daden” hekelde.

