Verontrustende trend: oogboltattoo kan leiden tot blindheid

Bron: AD.nl 4 Het 24-jarige Canadese fotomodel Catt Gallinger is het slachtoffer geworden van een verontrustende tatoeagetrend. Ze liet op aandringen van een vriend met paarse inkt een afbeelding in het wit van haar oogbol tatoeëren, wat resulteerde in een ernstige ontsteking en mogelijk permanente blindheid.

Volgens Gallinger had haar inmiddels ex-vriend verzekerd dat het aanbrengen van de bijzondere tatoeage - die sinds 2005 vooral populair is onder gevangenen en in het criminele circuit in Amerika - ongevaarlijk zou zijn. Maar vervolgens ging het helemaal mis. Nadat ze onder plaatselijke verdoving was getatoeëerd had het model veel pijn en begon haar oog op te zwellen.

Een arts die ze bezocht kon niks vreemds vinden, maar omdat Catt stekende pijn, vaag zicht en een dik oog bleef houden, bezocht ze dagen later een tweede dokter die groot alarm sloeg. Op korte termijn moet ze een operatie ondergaan waarbij de irriterende, hard geworden inkt uit haar oog zal worden verwijderd, zo vertelde ze aan de Huffington Post.

De vriend die de tatoeage bij het model aanbracht heeft inmiddels gereageerd op het incident. Hij stelt dat Catt Gallinger zich niet hield aan de nazorg zoals het druppelen van haar ogen. "Als ze dat had gedaan, was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest." In de Verenigde Staten en Canada gaan inmiddels stemmen op om de opmerkelijke tatoeagevorm te verbieden, omdat het regelmatig mis gaat. Het gevaar bestaat namelijk dat de tatoeëerder te dicht bij het netvlies komt en zo permanente schade aanricht.



Twee jaar geleden kwam de extreme tatoeagevorm wereldwijd in het nieuws toen crimineel Jason Barnum werd veroordeeld tot 22 jaar cel wegens poging tot moord en een reeks overvallen in Alaska. De zaak kreeg veel aandacht in de media, vooral omdat de veroordeelde er bijzonder angstaanjagend uitziet. Zijn gezicht zit vol tatoeages en vooral zijn rechteroog valt op. Dat is volledig zwart getatoeëerd. Nadat Barnum achter de tralies was gezet, doken in de VS steeds meer mensen op met dergelijke tatoeages in het oog.

Nederland

Ralph Moelker, de zoon van de beroemde Rotterdamse tatoeageartiest Bob, noemt het geval van slachtoffer Catt Gallinger 'het zoveelste geval van hoe het vreselijk mis kan gaan met deze extreme tatoeagevorm'. Moelker heeft in Nederland nog nooit iemand gezien met een soortgelijke tatoeage, maar denkt dat er mensen zullen zijn met een permanent prentje of gekleurd vlekje in hun oog.

Hij verzekert dat dergelijke, extreem gevaarlijke tatoeages in het legale Nederlandse tatoeagecircuit nooit zullen worden gezet. "Het zijn alleen de enorme freaks die dit, waarschijnlijk onder invloed van drugs, laten doen door onopgeleide, domme thuistatoeëerders die geen weet hebben van de gezondheidsrisico's en mogelijke complicaties zoals blindheid."

Moelker vermoedt dat de oogwittatoeages in Nederland alleen achter gesloten deuren worden gezet. "En dan vooral op feestjes waar veel wordt gebruikt." Hij roept iedereen op die zoiets tegenkomt het gelijk te melden bij de politie en gezondheidsdiensten. "Er bestaat in Nederland geen wetgeving die dit verbiedt, maar die zou er wegens de enorme risico's wel moeten zijn." Ralph Moelker wil, als het over de oogwittatoeages gaat, niet spreken over een trend in Nederland. "Godzijdank zijn we daar waarschijnlijk te nuchter voor, maar in andere landen zoals de VS komt het inderdaad steeds vaker voor."

Zonder enige ervaring

Het zou hem overigens niks verbazen als er binnenkort ook Nederlanders met gekleurd oogwit rondlopen. "Er is momenteel sprake van een verontrustende trend in Nederland: die van de illegale thuistatoeëerders. Ik hoor steeds vaker over feestjes waarbij gasten zonder enige ervaring aan de slag gaan met naaldjes en Oost-Indische inkt. Omdat er veelal drugs in het spel zijn doet het eindresultaat er tijdens het zetten niet toe. Maar achteraf hebben de meeste getatoeëerden er vreselijk veel spijt van."

