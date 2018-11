Verontrustende stijging van zelfmoordcijfer onder Japanse jongeren kv

06 november 2018

04u33

Het aantal jongeren dat zich in Japan van het leven beroofde, bereikte in 2016-2017 het hoogste cijfer in meer dan dertig jaar. Dat deelt het Japanse ministerie van onderwijs mee.

In het belastingjaar dat liep van april 2016 tot maart 2017 pleegden 250 kinderen uit de lagere en middelbare school zelfmoord. Dat zijn er vijf meer dan het jaar voordien en het is het hoogste cijfer sinds 1986, toen 268 jongeren zich van het leven beroofden.

Zelfmoord is de voornaamste doodsoorzaak onder Japanse jongeren. “Het aantal zelfmoorden onder leerlingen blijft hoog en dat is een alarmerende zaak die moet aangepakt worden”, zegt het ministerie van Onderwijs over de nieuwste cijfers.

Zorgen en pesterijen

31 kinderen hadden aangegeven te kampen met onder andere familiale problemen, 33 kinderen maakten zich zorgen over hun toekomst nadat ze zouden afstuderen en 10 kinderen gaven aan gepest te worden op school. Maar voor ongeveer 140 kinderen is de reden voor hun beslissing om uit het leven te stappen onduidelijk, omdat ze geen briefje achterlieten.

Uit een rapport van het kabinet van de Japanse premier, dat kinderzelfmoord in het land onderzocht voor de periode van 1972 tot 2013, blijkt dat er een enorme piek is aan het begin van het tweede semester van het schooljaar op 1 september.

Harde cijfers

Japan had in 2015 een van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld, maar het aantal gevallen viel terug sinds er preventieve maatregelen getroffen werden, deelt de Wereldgezondheidsorganisatie mee.

In 2017 beroofden ongeveer 21.000 Japanners zich van het leven, een flinke daling ten opzichte van het recordjaar 2003, toen 34.500 mensen zelfmoord pleegden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.