Verontrustend contact van Trump zou met Oekraïne te maken hebben KVDS

20 september 2019

07u32 0 De klacht van een klokkenluider over een verontrustende communicatie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en een buitenlandse leider zou betrekking hebben gehad op Oekraïne. Dat schrijft de krant The Washington Post , op basis van twee bronnen. Trump zou een belofte gemaakt hebben die “zorgwekkend” was, maar zelf ontkent hij dat in alle toonaarden.

Het was The Washington Post die het nieuws over de klokkenluider bekendmaakte. De man of vrouw in kwestie zou voor de Amerikaanse inlichtingendienst gewerkt hebben in het Witte Huis en met zijn of haar klacht op 12 augustus naar Michael Atkinson getrokken zijn, de inspecteur-generaal van de inlichtingendienst. Die oordeelde dat de klacht “betrouwbaar en urgent” genoeg was om door te sturen naar het Congres, maar hij werd teruggefloten door de directie van de inlichtingendienst. Die is van mening dat de inlichtingendienst niet bevoegd is voor de klacht.

Achter gesloten deuren

Gisteren werd Michael Atkinson drie uur lang achter gesloten deuren ondervraagd door de inlichtingencommissie en hoewel hij het niet eens is met de directie van de inlichtingendienst, weigerde hij iets te zeggen. Volgens twee bronnen in de commissie zou Atkinson wel toegegeven hebben dat het niet om maar één gesprek van de president zou hebben gegaan.





Volgens The Washington Post zou Trump 2,5 weken voor de klacht werd ingediend, met de Oekraïense president en voormalige komiek Volodymyr Zelensky gepraat hebben. Dat telefoontje wordt sinds begin deze maand onderzocht door het Congres om te zien of Trump en zijn advocaat Rudolph Giuliani probeerden “om Oekraïne te pushen twee anti-corruptieonderzoeken uit te voeren” die een effect zouden kunnen hebben op de herverkiezingscampagne van Trump. (lees hieronder verder)

Het ene dossier heeft betrekking op Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Trump, die in de cel zit voor illegaal lobbywerk en financiële fraude. Het andere heeft te maken met de zoon van Joe Biden, een van de kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen. Het zou gaan over de tijd dat Hunter Biden in de board zat van Burisma, een Oekraïens gasbedrijf.

Hulp

Trump zou gedreigd hebben om 250 miljoen dollar aan hulp voor Oekraïne tegen te houden, die het land moet helpen in de strijd tegen de door de Russen gesteunde separatisten.

Volgende week moet de grote baas van de inlichtingendienst Joseph Maguire voor de commissie verschijnen om uitleg te geven. Die sessie zal openbaar zijn.

Trump zelf ontkent dat hij iets gedaan heeft dat niet mocht. “Zo goed als altijd als ik met een buitenlandse leider spreek, luisteren er mensen van verschillende overheidsdiensten mee, om nog maar te zwijgen van de diensten van het andere land. Dat weet ik. Is er iemand dom genoeg om te denken dat ik dan iets zou zeggen dat niet gepast is?”, klonk het op Twitter.