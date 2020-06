Verontruste dispatcher zag beelden arrestatie Floyd live en verwittigde supervisor Joeri Vlemings

16 juni 2020

15u27

Bron: Star Tribune 0 Een dispatcher van het Amerikaanse noodnummer 911 zag live de beelden van de brutale aanhouding van George Floyd vorige maand en bracht de supervisor van de politie op de hoogte. “Je kan me een verklikker noemen, maar ze gingen allemaal op die man zitten.” De supervisor zou “het uitzoeken”, maar het is niet duidelijk of hij wel actie ondernam. Floyd (46) kwam om bij de arrestatie.

De conversatie tussen de dispatcher en de supervisor duurde nog geen minuut. Ze is opgenomen op band en werd gisteren vrijgegeven. De supervisor moet in principe bijna altijd op de hoogte gebracht worden als agenten geweld gebruiken. Normaal checkt de supervisor dan wat er aan de hand is. Om 20.45 uur kwam de eerste supervisor, David Pleoger, aan op de plaats waar George Floyd overleed. Het is niet duidelijk of het dezelfde supervisor was die 14 minuten eerder was ingelicht door de dispatcher.

Agent Derek Chauvin, die Floyd verstikte door zijn knie in diens hals te drukken, is aangeklaagd voor moord. Drie andere aanwezige agenten voor medeplichtigheid aan moord. Ze werden alle vier de laan uitgestuurd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Verklikker”

Toen een niet nader genoemde vrouwelijke dispatcher in real time de beelden van de arrestatie zag, maakte ze zich zorgen en schakelde ze de supervisor in. “Ik weet niet, misschien zal je mij een verklikker noemen, maar we hebben beelden van de oproep voor ploeg 320, en... Ik weet niet of ze geweld hebben moeten gebruiken of niet, maar ze namen iets vanachter het team en ze gingen allemaal op de man zitten. Ik weet niet of ze u nodig hebben of niet, maar ze hebben mij nog niets gevraagd”, aldus de dispatcher. “Yep, ze hebben nog niets gezegd... Gewoon een overmeestering, wat niet telt, maar ik zoek het uit”, antwoordde de supervisor. “Geen probleem”, zei de dispatcher. “We krijgen dit nooit te zien, dus als we het wel zien, lijkt het een beetje anders voor ons, maar...” Het gesprek werd om 20.31 uur afgesloten. De politie hield George Floyd tegen om 20.08 uur omdat die een vals briefje van 20 dollar had gebruikt.

911-oproepen

Het onderzoek naar de dood van Floyd loopt nog. Er werden ook nog twee 911-oproepen vrijgegeven. De eerste kwam van een brandweerman die geen dienst had. “Ik heb gezien hoe politieagenten de pols van een man weigerden te nemen en niets deden om hem te redden. Ik ben zelf een hulpverlener en ik heb dit allemaal opgenomen met een camera. Ik was toevallig in de buurt. Die kerel, ze hebben hem gedood.” De brandweerman wou met de supervisor van de agenten praten, maar toen werd de lijn verbroken. De dispatcher probeerde nog een paar keer terug te bellen, maar kreeg enkel de voicemail. De tweede noodoproep liep om 20.32 binnen en meldde dat een agent “een man die geen weerstand bood eigenlijk ombracht”. De beller gaf geen antwoord op de vraag of er een supervisor aanwezig was.