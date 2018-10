Verongelukte limo was afgekeurd en mocht de weg niet op HA

08 oktober 2018

19u30

Bron: ANP, AD.nl 0 De limousine die zaterdag verongelukte in de Amerikaanse staat New York was vorige maand niet door de keuring geraakt. Ook had de chauffeur niet de juiste papieren om een dergelijk voertuig te besturen. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York gezegd, melden lokale media.

Bij het ongeval in het stadje Schoharie, 270 kilometer ten noorden van de stad New York, kwamen twintig mensen om het leven, onder wie ook de chauffeur. Het gaat om het dodelijkste verkeersongeluk in de Verenigde Staten sinds 2009.



"De bestuurder van het voertuig had niet de juiste papieren om met het voertuig te werken", zei Cuomo tegen verslaggevers in Manhattan. "Ten tweede was het voertuig vorige maand niet door de keuring geraakt van het ministerie van Vervoer van de staat van New York." Hij voegde eraan toe dat de limousine "niet de baan op mocht".

100 km/u

De politie vermoedt dat er een botsing met een ander voertuig op een kruising aan de crash voorafging. De onderzoeksraad National Transportation Safety Board (NTSB) onderzoekt het incident.



Het ongeluk vond plaats bij de parking van de Apple Barrel Country Store, waar op dat moment veel auto's en mensen stonden. De winkel en de regio zijn populair bij natuurliefhebbers die willen genieten van de herfstkleuren van het bos. Volgens de manager van de winkel werden meerdere klanten geraakt door de limousine, die tegen de 100 kilometer per uur zou gereden hebben.