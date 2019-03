Verondersteld gezinsdrama: Duitse politie vindt drie lijken in woning, zoon opgepakt MVDB ADN

04 maart 2019

17u10

Bron: Belga 0 In een eengezinswoning in het Beierse Mallersdorf-Pfaffenberg heeft de Duitse politie vandaag drie lijken gevonden. Een bejaard echtpaar en hun volwassen dochter zijn slachtoffer van een geweldsdelict geworden. Als verdachte geldt de 41-jarige zoon, hij is opgepakt. De vier leefden samen in het bewuste huis.

De vader was 72 jaar oud, de moeder 69 en de dochter 37. Hun lijken vertoonden uiterlijke sporen van geweld. Een lijkschouwing morgen moet duidelijkheid brengen over de precieze doodsoorzaak. Vermoedelijk zijn de familieleden niet vandaag gedood, dat is volgens de politie wellicht enkele dagen eerder gebeurd.

Een ander familielid had zich ‘s morgens tot de politie gewend omdat het zijn verwanten niet meer kon bereiken. Daarop begaven de agenten zich naar de woning. Ze verschaften zich met geweld toegang tot het huis, om daar uiteindelijk de lichamen te vinden. De verdachte zoon werd ter plaatse opgepakt en bood weerstand bij zijn arrestatie. Of de man al dan niet bekentenissen heeft afgelegd, zei de politie niet. Ook over een mogelijk motief is er nog onduidelijkheid. De politie zal in de komende dagen andere familieleden en buren ondervragen.