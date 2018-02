Vermoorde Slovaakse journalist werkte aan artikel over Italiaanse maffia SVM

28 februari 2018

13u53

Bron: Belga 3 De vermoorde onderzoeksjournalist Jan Kuciak werkte aan een artikel over het complexe maffianetwerk in Italië. Ook de banden met de Slovaakse regering kwamen daarbij aan bod.

Kuciak en zijn vriendin kregen vorige zondag een kogel door het hoofd en de borst in hun woning in Velika Maca, nabij de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Enkele lokale media publiceerden vandaag zijn laatste -onafgewerkt- artikel.

Volgens zijn onderzoek leefden er in het oosten van Slovakije leden van de Calabrische 'Ndrangheta Mafia'. Zij zijn gespecialiseerd in fiscale fraude via valse facturen en bedrog rond subsidies van de Europese Unie.

Fiscale fraude

Het werk van Kuciak suggereert dat leden van de maffia in staat waren hun contacten en bindingen tot in het kabinet van premier Robert Fico te krijgen. Zo kregen ze toegang tot ultrageheime veiligheidsinformatie en werden ze vertrouwd met geplande veiligheidsmaatregelen. Volgens de journalist werkte Fico's persoonlijke assistente Maria Troskova voor Italiaanse bedrijfsleiders die banden met de maffia zouden hebben.

Het vorige werk van Kuciak handelde over fiscale fraude door zakenlieden die banden hebben met de Sociaal Democraten van Fico. "Indien de moord met het werk van Kuciak te maken heeft, is dit een ongeëvenaarde aanval op de persvrijheid en democratie", aldus de premier. De Slovaakse politie werkt alvast nauw samen met de Italiaanse autoriteiten.

De Slovaakse minister van Cultuur Marek Madaric is vandaag afgetreden. Hij verklaarde het niet te kunnen verdragen dat een journalist tijdens zijn ambtsperiode vermoord werd.