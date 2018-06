Vermoorde Maëlys (8) wordt morgen begraven, doodsoorzaak nog onzeker IVI

01 juni 2018

15u23

Bron: Belga 1 Maëlys de Araujo , het achtjarig meisje dat in augustus 2017 op een trouwfeest in het oosten van Frankrijk verdween en in februari dood werd teruggevonden, zal morgen begraven worden. De precieze doodsoorzaak van het meisje is nog niet bepaald. Uit de lijkschouwing is geconcludeerd dat het meisje niet is verkracht door Nordahl Lelandais , maar wel een kaakbreuk had opgelopen door "één of meerdere harde slagen". Lelandais bekende eerder al dat hij het meisje "ongewild" om het leven bracht.

De ouders van Maëlys hebben beslist hun kind in Tour du Pin te begraven, een dorp van 8.000 inwoners waar ze familiale banden hebben en waarvan hun advocaat Fabien Rajon burgemeester is. Het dorp ligt op een twintigtal kilometer van Pont-de-Beauvoisin, waar Maëlys verdween.

De kerkdienst om 14.30 uur is open voor het publiek maar niet voor de pers. Op het voorplein komt een groot scherm waarop de mis te volgen is. De ouders van Maëlys, Joachim de Araujo en Jennifer Cleyet-Marrel, wensen dat de begraving van hun jongste dochter in besloten kring verloopt.

Niet verkracht

De wetsdokters en antropologen van het Franse instituut IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale) stelden een breuk aan de kaak vast, die voor de dood van het meisje veroorzaakt was door één of meerdere harde slagen, zo weet RTL. Andere breuken of barsten werden niet gevonden bij het onderzoek.

De verdachte, Nordahl Lelandais, heeft toegegeven dat hij Maëlys een harde klap gaf, maar ontkende altijd dat hij haar verkracht heeft. Dat wordt nu ook bevestigd door de wetsdokters. Ook op de onderkleding van het meisje zou geen enkel DNA-spoor van Lelandais gevonden zijn.

Van de kant van het onderzoek is ook te horen dat "de belangrijkste expertises, die de doodsoorzaken zouden kunnen ophelderen nog niet bij het dossier zijn gevoegd".