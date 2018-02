Vermoorde huisvrouw verdiende bij met webcamseks: echtgenoot opgepakt mvdb

23 februari 2018

16u48

Bron: New York Post - Inside Edition 6 Een maand na de moord op een Amerikaanse huisvrouw die bijverdiende met webcamseks, is haar echtgenoot gisteren opgepakt.

Kathleen West (42) oogde op haar Facebookprofiel als een keurige mama en voltijdse huisvrouw, maar leek wel een dubbelleven te leiden op andere internetkanalen. Op een besloten Instagramprofiel met bijna 52.000 volgers beschreef ze zichzelf als een exhibitioniste en postte ze de ene pikante foto na de andere. De Instagramfoto's dienden ter promotie van haar webcam-activiteiten, waar geïnteresseerden voor maandelijks 15,99 dollar terechtkonden.

Haar halfnaakte lichaam werd in de ochtend van 13 januari buiten op straat aangetroffen nabij haar woning in de plaats Calera in de staat Alabama. Echtgenoot Jeff West (44) is beschuldigd van moord, maar de verdere toedracht wordt in deze fase van het onderzoek nog niet bekendgemaakt. De plaatselijke politiecommissaris wou gisteren enkel kwijt dat de vrouw stierf door een fatale hoofdwonde. De speurders hielden vanaf dag één rekening met een echtelijk drama, maar onderzochten ook andere pistes die rechtstreeks in verband stonden met haar webcamseks.

Het koppel maakte een vrolijke indruk op bewakingsbeelden die wellicht enkele uren voor haar dood zijn gemaakt. De twee bezochten op 12 januari om 21 uur 's avonds een winkel waar ze verschillende alcoholische dranken kochten. Of West zijn vrouw uit jaloersheid doodde, staat niet vast. Het koppel had in het verleden financiële problemen.

Happy Sinful Sunday 💋

New pics up on site;)



Hi;) please check out my subscription 😊 https://t.co/lMgpi9OmgK pic.twitter.com/ehvRljwctC kitty(@ kittykatwest75) link