Vermoorde Heather (20) viel op de verkeerde man: zijn echtgenote bond hem 's nachts vast aan bed om hem weg te houden van zijn maîtresse jv

10 oktober 2018

14u21

Bron: New York Post 0 Dienster Heather Elvis uit South Carolina viel in 2013 voor de 38-jarige getrouwde vader Sidney Moorer. Mogelijk dé flater van haar leven, dat even later al op haar twintigste voorbij was. Moorer en zijn echtgenote, Tammy, werden beschuldigd van ontvoering en van moord, maar werden tot nu toe nog niet veroordeeld.

Eind 2013 verdween Heather Elvis. Op 19 december van dat jaar werd haar achtergelaten auto gespot bij een aanlegsteiger in Myrtle Beach. Van Heather geen spoor. Haar lichaam werd nooit teruggevonden. Haar telefoonverkeer bracht de speurders wel tot bij de man met wie ze een affaire had, Sidney Moorer, en bij diens echtgenote Tammy. Tijdens het onderzoek maakten de twee Heather op social media zwart. "Sidney bedroog mij in de periode september-oktober met een gestoorde hoer die sindsdien vermist is", zette Tammy onder meer op haar Facebook.

Sidney beweerde dan weer dat Heather hem na hun verhouding bleef stalken. Ook al deed zijn vrouw er alles aan om hem weg te houden van zijn maîtresse. Ze monitorde zijn gsm-verkeer én bond hem 's nachts met handboeien aan het bed vast.

Moord en ontvoering

In 2014 werd het koppel beschuldigd van moord en ontvoering. De aanklacht van moord liet het gerecht twee jaar later vallen. In 2017 strandde het proces tegen Sidney Moorer op een verdeelde jury. Hij kreeg geen nieuw proces. Nog vorig jaar werden Sidney en Tammy Moorer aangeklaagd voor samenzwering tot ontvoering. Heather Elvis wordt daarin niet bij naam genoemd, maar de aanklacht vermeldt wel dat de samenzwering plaatsvond op de dag dat Heather verdween.

Sidney werd vorig jaar veroordeeld voor obstructie van de gerechtsgang. Dinsdag zal nu ook Tammy voor het eerst terechtstaan voor ontvoering. Tijdens de slopende gerechtsprocedures is het koppel de verdwenen Heather en haar omgeving altijd blijven beledigen.

Nanny

Vóór haar verdwijning werkte Heather als serveuse in een café in Wilmington. Het is daar dat ze Sidney Moorer ontmoette. Hij kwam er herstellingswerken uitvoeren. Volgens Moorer begon zijn kortstondige affaire met Heather in september 2013. Hij zou het met Heather gehad hebben over een eventuele verhuis naar Florida en dat zij mee zou kunnen komen als nanny. Maar half september uitte Heather haar twijfels over de relatie op Twitter: "Er was eens een engel die verliefd werd op de duivel, en dat eindigde niet goed". De relatie kwam ook aan een abrupt einde toen Tammy enkele weken later, in oktober, de affaire van haar echtgenoot ontdekte.

Tammy, toen 41, zou volledig "geëxplodeerd" zijn, volgens een vriendin van Heather. De bedrogen vrouw bestookte Heather met sms'en en telefoontjes, tot het versturen van een foto van Sidneys vrijpartij met Heahter toe. Sidney moest het via de telefoon uitmaken met Heather, terwijl Tammy stond te luisteren. Sidney maakte Heather aan de telefoon met de grond gelijk: "Je was niets voor mij, gewoon iemand die haar benen spreidde".

Op 1 november sms'te Tammy naar Heather: "Hey schat, klaar om mevrouw Moorer te ontmoeten?" Heather sms'te daarna zelf: "Ik denk dat je wat geobsedeerd bent door mij, maar ik ben niet iemand meer om wie je je zorgen moet maken".

Gehandboeid

Maar net toen Heather wat over de breuk met Sidney heen was en ze iemand anders aan het daten was, belde haar ex haar weer op. Hij beweerde dat hij weg was bij Tammy en dat hij Heather miste. Hij wou haar zien. Heathers vriendin raadde haar dat af. Heather bond in en zei dat ze er een nachtje zou over slapen. Toch verliet ze die nacht rond 2u30 haar huis. Tussen 2u29 en 3u16 probeerde ze Sidney herhaaldelijk te bereiken. Om 3u19 kreeg ze hem te pakken en sprak ze langer dan vier minuten met hem. Daarna reed ze naar de aanlegsteiger waar haar auto een dag later werd gevonden. Bewakingscamera's filmden ook een auto zoals die van Sidney, die van diens huis naar de aanlegsteiger reed en terug. Sidney vertelde de speurders nochtans dat hij die nacht geen contact had met Heather en dat hij met handboeien aan het bed vastgekluisterd was, zoals het koppel na Sidneys bedrog overeengekomen was met elkaar.

Zwanger

Heather Elvis zou gedacht hebben dat ze zwanger was en die bekommernis deelde ze met Sidney. Mogelijk was dat de drijfveer voor Sidney en de stikjaloerse Tammy om het plan op te vatten om Heather te ontvoeren. Sidney kocht alleszins een zwangerschapstest de dag voor Heathers verdwijning, maar hij beweerde dat die voor Tammy was.

Pas op 21 februari, meer dan twee maanden na Heathers verdwijning, werden Sidney en Tammy Moorer opgepakt, op verdenking van openbare zedenschennis en obstructie van de gerechtsgang. Klachten die later werden ingetrokken, behalve dan die van obstructie tegen Sidney Moorer.

Heathers mama Debbi hoopt nu op gerechtigheid, zegt ze. "Dat beiden voldoende zullen gestraft worden." Wordt vervolgd.