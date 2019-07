Vermoorde Alexandra (15) pas na 19 uur gevonden: man bekent ook moord op andere Roemeense tiener jv kg

28 juli 2019

11u31

Een Roemeense man die verdacht werd van de ontvoering en moord op een 15-jarig meisje, heeft de feiten bekend. Ook gaf hij toe dat hij een tweede tiener vermoordde die al sinds april vermist was, aldus zijn advocaat. De moord op het 15-jarige meisje leidde tot grote verontwaardiging in Roemenië. Het slachtoffer had de politie nog kunnen bellen met de gsm van haar ontvoerder, maar het duurde uiteindelijk nog 19 uur vooraleer de politie haar lichaam vond.

De 15-jarige Alexandra werd woensdag ontvoerd door een man terwijl ze aan het liften was om thuis te raken. Donderdagochtend was ze er verschillende keren in geslaagd om het noodnummer 112 te bellen met een gsm, en ze zei toen dat ze werd vastgehouden in een huis in de stad Caracal. Ze riep ook “hij komt eraan, hij komt eraan”, vooraleer het laatste telefoongesprek werd afgebroken.



De politie doorzocht eerst drie foute woningen en slaagde er pas twaalf uur na de oproepen in om het huis van de ontvoerder te lokaliseren. Daarop vroegen de agenten een huiszoekingsbevel en wachtten ze nog tot de volgende ochtend om de woning te betreden, 19 uur na de telefoontjes. Daar vonden ze het verbrande lichaam van het meisje.

Tweede slachtoffer

De 65-jarige verdachte ontkende de feiten eerst en verklaarde dat Alexandra enkel gevraagd had om met zijn gsm de hulpdiensten te bellen. Uiteindelijk bekende hij de feiten dus wel, net als de ontvoering en moord op een tweede meisje.



Na de onthullingen over Alexandra meldde een koppel uit de regio dat ze in april de verdwijning van hun 19-jarige dochter Luiza in gelijkaardige omstandigheden hadden gemeld aan de politie. Het onderzoek leidde tot niets en de politie verzekerde de familie dat het meisje waarschijnlijk was weggelopen “aan de arm van een prince charming”, aldus de familie. Uiteindelijk heeft de 65-jarige man ook de moord op Luiza bekend, aldus zijn advocaat.



De aanpak van de politie na de verdwijning van Alexandra heeft al geleid tot het ontslag van het hoofd van de politie, drie verantwoordelijken van de lokale politie en van de prefect van Olt. President Klaus Iohannis legt de schuld bij de corrupte praktijken binnen de politie. Duizenden Roemenen zijn in de hoofdstad Boekarest gisteren de straat opgegaan na de moord op een 15-jarig meisje.