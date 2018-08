Vermoeide Kate wijt hoofdpijn aan haar zware scheiding: "Maar plots zeiden dokters dat ik nog maar 48 uur te leven had" Sven Van Malderen

13 augustus 2018

Bron: Daily Mail 3 Die diepe vermoeidheid en constante hoofdpijn? De fysieke gevolgen van haar turbulente scheiding, dacht Kate Stallard. Tot de Britse op een nacht instortte en van de dokters te horen kreeg dat ze nog maar 48 uur te leven had.

De 32-jarige vrouw bleek aan een acute vorm van leukemie te lijden. De kanker had haar immuunsysteem al zodanig verzwakt dat de bloedvergiftiging vrij spel had. Enkel chemotherapie -en snel- kon haar leven nog redden. Er was zelfs geen tijd meer om haar eicellen in te vriezen, met als gevolg dat ze nooit een kind op de wereld zal kunnen zetten.

Een eerste chemokuur deed haar zes weken in het ziekenhuis belanden. Na een kort herstel volgde er een terugval, met nog eens zeventien weken chemo tot gevolg. Intussen gaat het opnieuw de goede richting uit en voelt ze zich sterk genoeg om eventuele lotgenoten te wijzen op de gevaren. Haar boodschap? "Kom je in ademnood? Heb je onverklaarbare blauwe plekken of bloedingen? Zweet je 's nachts enorm of blijft een infectie maar duren? Wees dan niet bang om het onderwerp eerlijk op tafel te leggen bij je dokter en dring aan voor een bloedtest."

"Lastig in m'n eentje"

Het huwelijk van Stallard was in de zomer van 2016 -na amper anderhalf jaar- op de klippen gelopen. "Die periode van de scheiding bezorgde me veel stress. Ik vond het heel lastig om er in m'n eentje voor te staan. Ik ging fitnessen om mijn gedachten te verzetten en om mijn energiepeil weer op niveau te krijgen."

Het tegendeel gebeurde echter: Stallard voelde zich constant vermoeid. Toen ze haar honden uitliet, moest ze zelfs enkele keren een pauze inlassen. "Ik had zo'n hoofdpijn dat ik letterlijk mijn hart hoorde kloppen. Hoezeer ik ook trainde, ik voelde me niet fitter worden. Maar ik bleef de signalen twee maanden lang negeren. Het moest wel de emotionele tol van die scheiding zijn, dacht ik."

Veel bloedverlies

De alarmbellen gingen wel af toen Stallard tijdens haar maandstonden veel harder bloedde dan normaal. "Het stopte niet. Was het bloedarmoede, zoals een familielid meegemaakt heeft? Of een virus? Ik dacht dat de dokter me gewoon antibiotica zou voorschrijven."

Stallard drong zelf aan op een bloedtest, maar wegens een drukke agenda zou die pas een week later kunnen plaatsvinden. Twee dagen later stortte ze echter in. "Ik herinner me nog hoe ik mezelf de trap opsleepte, richting mijn badkamer. Ik had schrik dat niemand me daar zou terugvinden, dus belde ik het noodnummer. Er werd meteen een dokter voor me geregeld."

"Begon nu echt te panikeren"

"Ik kwam daar aan om 1 uur 's nachts. De arts keek me aan en ik wist genoeg: er was iets ernstigs aan de hand. Hij bekeek mijn blauwe plekken en nam bloed. Ik ging weer naar huis om op de uitslag te wachten. Twee uur later rinkelde de telefoon al: ik was zwaar ziek en moest zo snel mogelijk naar de spoedafdeling van een ziekenhuis."

Haar zus bracht haar naar het hospitaal, een team van dokters en verpleegsters stond haar al op te wachten. Na extra testen viel enkele uren later het bikkelharde verdict: leukemie en bloedvergiftiging.

"Ik begon nu echt te panikeren. Ik wist dat er iets fout zat, maar ik had nooit aan kanker gedacht. Nog twee dagen langer en ik zou zeker gestorven zijn, vertelden de dokters me. Verschrikkelijk, mijn wereld stortte in."

Geen kinderen

"Daar kwam nog eens bij dat de chemotherapie mijn vruchtbaarheid kon aantasten. Ik vroeg meteen of ik mijn eicellen kon invriezen. Nee dus. Dat proces zou weken in beslag nemen en die tijd had ik niet meer."

"Ik hoopte nog dat de chemokuur niet te veel schade zou aanrichten, maar helaas... Het onvermijdelijke is gebeurd. Dit was een van de zwaarste noten om kraken, ik wilde nog zo graag kinderen. Ik peperde mezelf na de scheiding in dat ik nog jong was. Tijd genoeg om met iemand anders een gezin te stichten. Niet dus."

"Kanker was terug"

Stallard zou voor drie chemokuren zes weken in het ziekenhuis blijven. Het ging even de goede kant op, maar in februari vorig jaar herviel ze. "Ik had last van dubbel zicht en mijn rechteroog zag er vreemd uit. De kanker bleek terug te zijn in mijn centraal zenuwstelsel."

Nu volgden zeventien weken van chemotherapie en zelfs een stamceltransplantatie. Sinds augustus vorig jaar is ze opnieuw in remissie. Om de drie maanden laat ze zich onderzoeken, tot nu toe altijd met positief resultaat.