Vermoedens van sabotage bij Duitse regeringsvliegtuigen tvc

01 juni 2019

14u40

Bron: belga 0 Het grote aantal technische problemen de voorbije maanden bij de Duitse regeringsvliegtuigen wekt argwaan bij de regering, het leger en de binnenlandse veiligheidsdienst in Duitsland. Mogelijk is er sprake van sabotage of cyberaanvallen, maar daarvoor zijn geen harde bewijzen. Dat schrijft de krant Rheinische Post vandaag op basis van verschillende bronnen.

Duitsland heeft in totaal negen regeringsvliegtuigen, waarvan twee A340's van Airbus voor langeafstandsvluchten. Zo kreeg de A340 ‘Konrad Adenauer’ in juni te kampen met een hydraulisch probleem, werd de bekabeling van het toestel in oktober aangevreten door knaagdieren in Indonesië en kreeg het in november te kampen met motorproblemen in Afrika.

Het gevaarlijkste incident deed zich echter voor op 29 november 2018. Bondskanselier Angela Merkel was net met de ‘Konrad Adenauer’ vertrokken naar de G20-top in Argentinië wanneer de elektronische systemen aan boord uitvielen en de communicatie met de grond werd verbroken. Het vliegtuig maakte rechtsomkeer en voerde een noodlanding uit in Keulen. Die was niet zonder gevaar: het toestel had nog te veel kerosine aan boord om veilig te kunnen landen.

Platte band

Nadat het toestel vier maanden aan de grond genageld bleef voor onderhoud, werd het op 1 april opnieuw ingezet voor een missie van buitenlandminister Heiko Maas naar New York. Bij de landing in de Amerikaanse metropool kreeg de A340 een platte band. Een weinig voorkomend defect dat zich tien dagen later bij een testvlucht in Duitsland opnieuw voordeed.

De problemen deden zich echter niet alleen voor bij de ‘Konrad Adenauer’. Zo kreeg de andere A340 in de regeringsvloot, de ‘Theodor Heuss’, in januari van dit jaar in Ethiopië te kampen met luchtdrukproblemen. In dezelfde maand viel een Bombardier Global 5000 defect uit. Dat laatste toestel crashte op 16 april bijna in Berlijn bij een testvlucht na een onderhoud door slechte bekabeling. Meest recent nog, op 19 mei, deed zich een defect voor in de hulpmotor van een tot dusver pannevrije A321.

Ongerust

Binnen de Duitse regering en de veiligheidsdiensten heerst er ongerustheid. Gevreesd wordt dat er meer aan de hand is. Bovendien zijn de defecten niet alleen gevaarlijk, ze leiden ook tot gezichtsverlies omdat regeringsleden vaak belangrijke (bilaterale) afspraken moeten annuleren.

De luchtmacht van het Duitse leger zegt dat het alle incidenten en een "mogelijk verband" ertussen onderzoekt. Ook luchtvaartmaatschappij Lufthansa, dat het onderhoud uitvoert van de regeringsvliegtuigen, wordt zowel door de overheid als intern onder de loep genomen.