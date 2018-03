Vermoedelijke verzender verdachte brief aan Trump junior opgepakt Redactie

01 maart 2018

19u53

Bron: dpa 0 Amerikaanse speurders hebben de vermoedelijke afzender van een verdachte brief aan de zoon en schoondochter van president Donald Trump opgepakt. De 24-jarige zou in totaal vijf brieven gevuld met wit poeder hebben verstuurd, zo deelde het parket in Boston mee.

Behalve Donald Trump Jr. en diens vrouw Vanessa kreeg ook model en acteur Antonio Sabato Jr. een brief in de bus. De man voert momenteel campagne om een zitje in het Huis van Afgevaardigden te veroveren.

Het witte poeder bleek volkomen onschuldig. Toch werd Vanessa destijds veiligheidshalve naar het ziekenhuis gebracht. Donald junior en Vanessa hebben vijf kinderen.