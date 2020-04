Vermoedelijke seriemoordenaar van daklozen in Barcelona gearresteerd

28 april 2020

Een man die ervan verdacht wordt minstens drie daklozen in Barcelona vermoord te hebben, is vandaag gearresteerd. Hij werd opgepakt in Sant Cugat del Valles, een plek aan de rand van de kuststad. Enkele uren eerder was een dakloze in het centrum vermoord teruggevonden, laat de regionale politie van Catalonië weten.