Vermoedelijke schutter schietpartij in Utrecht zat twee weken geleden nog in cel TVC DVDE

19 maart 2019

07u53

Bron: Belga 0 Gökmen Tanis, de 37-jarige man die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben gepleegd in Utrecht, zat tot voor kort in hechtenis. Dat zeggen bronnen aan de NOS. Ook is inmiddels duidelijk dat de politie gisterennamiddag een inval heeft gedaan in zijn woning in de wijk Overvecht.

Twee weken geleden moest T. voor drie zaken voorkomen: voor fietsendiefstal, een inbraak in een fietsenwinkel en er was een tussentijdse zitting in een verkrachtingszaak. Volgens het slachtoffer, de 47-jarige Angelique, werd hij een paar dagen daarvoor vrijgelaten. Hij had zes weken vastgezeten, omdat hij bepaalde voorwaarden had geschonden, stelt zij. Nadat zijn advocaat dat had aangevochten, werd hij alsnog vrijgelaten.

Tegen het AD zegt de vrouw dat ze gisteren doodsbang was dat Tanis haar kwam opzoeken. Ze gebruikte regelmatig coke met hem en ze hadden seks, vertelt ze. In de zomer van 2017 zou hij haar hebben verkracht. "Hij is gewoon knettergek, drugsgebruiker, noem maar op. Ik heb de politie al vaker gewaarschuwd. Hij is geen terrorist, maar een psychopaat", aldus Angelique.

Aan het begin van de middag deed de politie een inval in een woning die op naam van T. staat in Overvecht. Daar werd volgens de buurman niemand aangetroffen.