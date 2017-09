Vermoedelijke moordenaar van Syrische oppositieleden in Turkije opgepakt 16u24

Bron: Belga 0 NTV De Turkse politie had de lichamen van de 60-jarige Oruba B. en haar 22-jarige dochter Halla op 22 september in hun woning in Istanboel ontdekt. De Turkse politie heeft meer dan een week na de moord op een Syrisch oppositielid en haar dochter in Istanboel de vermoedelijke dader gevat. De man werd in Bursa, 160 kilometer bezuiden Istanboel, gearresteerd. Dat meldt het persbureau DHA.

Het zou gaan om een ver familielid van de slachtoffers. De Turkse politie had de lichamen van de 60-jarige Oruba B. en haar 22-jarige dochter Halla op 22 september in hun woning in de wijk Üsküdar van Istanboel ontdekt. Ze waren doodgestoken.

Opposanten van Assad

De beide vrouwen zouden volgens Turkse mediaberichten oppositie gevoerd hebben tegen de Syrische president Bashar al-Assad. De zus van de 60-jarige vrouw achtte op Facebook de Syrische regering verantwoordelijk voor de moord. Volgens informatie van DHA is de achtergrond voor de moordpartij nog niet duidelijk.