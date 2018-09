Vermoedelijke daders vergiftiging Skripal kwamen Groot-Brittannië binnen als zakenlui TTR

07 september 2018

13u34

Bron: Belga 0 De twee Russen die de Britse politie verdenkt van de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal deden zich voor als zakenlui uit Sint-Petersburg om een Brits visum te bemachtigen. Dat schrijft de krant 'The Daily Telegraph' vandaag.

De twee Russen "deden zich voor als zakenmannen om een visum te bemachtigen bij het Britse consulaat in Sint-Petersburg", citeert de krant een bron in de veiligheidsdiensten. "Ze zeiden aan de Britse autoriteiten dat ze in de internationale handel actief waren en presenteerden visitekaartjes en bankrekeningen met duizenden Britse ponden erop".



Voor Russen is het niet evident om een Brits visum te pakken te krijgen. Volgens de veiligheidsbron hadden de Britse autoriteiten waakzamer kunnen zijn. "Men zou kunnen denken dat deze twee mannen exact het type van personen zijn die de alarmbel hadden moeten doen afgaan", klinkt het.

Eerder deze week raakte bekend dat de Britse politie twee Russen in verdenking heeft gesteld in de zaak-Skripal. Het gaat om Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov, twee officieren van de militaire inlichtingendiensten, al gebruikt het tweetal waarschijnlijk valse namen.



Volgens de politie kwam het duo op 2 maart van dit jaar aan op de Londense luchthaven Gatwick, met een vlucht uit Moskou. Ze verbleven eerst in een hotel in Londen. Een dag later gingen ze naar Salisbury, waar Skripal woonde. Op 4 maart vlogen ze vanop Heathrow terug naar Moskou. In de hotelkamer in Londen waar de twee verbleven, zijn sporen van novitsjok gevonden.

