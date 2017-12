Vermoedelijke dader van aanslag op supermarkt in Sint-Petersburg bekent Redactie

16u38

Agenten begeleiden de vermoedelijke dader van de aanslag in een supermarkt in Sint-Petersburg. De vermoedelijke dader van de aanslag van vorige woensdag op een supermarkt in Sint-Petersburg heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt de Russische geheime dienst FSB. De man zou psychologisch onstabiel zijn.

"De verdachte heeft tijdens zijn verklaringen bevestigd dat hij de misdaad heeft georganiseerd en gepleegd", klinkt het in een communiqué. De man zou erg labiel zijn: hij ging al sinds zijn 19de regelmatig naar een psychiatrisch ziekenhuis en zou de aanslag gepleegd hebben uit "haat tegen de pyschologische vorming" die hij daar moest ondergaan, aldus de FSB.

Het zou gaan Dmitri Loukianenko, een 35-jarige man uit Sint-Petersburg, zegt een bron dichtbij het onderzoek. Hij zou lid geweest zijn van de nationalistische '+New Age+'-beweging. Volgens de Russische media is de man een eenzaat en werd hij eerder al veroordeeld voor bezit van verdovende middelen. De aanslag werd al opgeëist door IS.

De man moet zondagavond nog voor een onderzoeksrechter verschijnen. Die zal beslissen of hij aangehouden blijft. Bij de aanslag raakten 18 mensen gewond. 8 gewonden liggen nog altijd in het ziekenhuis.