Vermoedelijk laatste slachtoffer van noodweer in Italië gevonden: dertig mensen kwamen om het leven ADN

08 november 2018

16u28

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft het lijk van vermoedelijk het laatste slachtoffer van het noodweer in Italië teruggevonden. Het gaat om een arts die zaterdagavond vermist raakte. Dat deelt het persbureau Ansa vandaag mee.

Vanuit een helikopter werd het lichaam van de Italiaan in een overstroomde wijngaard in Roccamena ten zuiden van Palermo opgemerkt.



Sinds het eerste weekend van november hadden hevige regen, felle windbuien en onweders grote delen van Italië stevig in de greep. Op veel plaatsen waren er overstromingen en werden bossen met de grond gelijk gemaakt.



Dertig mensen kwamen om het leven.

