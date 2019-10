Vermoedelijk familiedrama: man, vrouw en kind doodgeschoten in dorp in Zuid-Frankrijk ADN

07 oktober 2019

14u27

Bron: Belga 0 De lichamen van een man, een vrouw en een kind zijn vandaag levenloos aangetroffen in het dorp Eygalières (Bouches-du-Rhône) in het zuiden van Frankrijk. Volgens de onderzoekers zou het kunnen gaan om een familiedrama.

De drie mensen zijn vermoord met een vuurwapen, meldt ook een tweede bron. Eygalières is een dorp met 1.800 inwoners aan het gebergte van de lage Alpen. Volgens de kranten Le Dauphiné Libéré en La Provence zou de man zijn dochtertje van 8 jaar en de moeder gedood hebben alvorens de hand aan zichzelf te slaan.



Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

