Vermoedelijk eerste vluchteling gestorven bij oversteken Kanaal: zoekactie naar vermiste vrouw stopgezet Belgische kustwacht nam deel aan operatie KVDS

12 augustus 2019

07u38

Bron: The Telegraph, Kent Live 0 Hulpdiensten vrezen dat een vluchtelinge die vrijdagnamiddag uit een bootje viel voor de Britse kust, het eerste dodelijke slachtoffer is geworden in pogingen van migranten om via het Kanaal het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De zoekactie naar de vrouw – waar ook de Belgische kustwacht aan meewerkte – is stopgezet.

Het incident gebeurde ongeveer 30 kilometer voor de kust van Ramsgate. Hulpdiensten kregen vrijdag de melding dat er drie mensen over boord waren geslagen van een bootje met vluchtelingen dat het Kanaal probeerde over te steken. Twee van de drie konden worden gered, maar van de vrouw was geen spoor.

Belgische kustwacht

Even voor 2 uur zaterdagochtend werd de zoektocht een eerste keer onderbroken, ongeveer twaalf uur nadat de operatie was begonnen. Ze werd verdergezet bij het eerste daglicht, maar toen er zaterdag om 14 uur nog altijd geen resultaat was, werd de zoekactie definitief afgeblazen.





Naast de kustwacht van Ramsgate, Dover en Margate, nam ook de Belgische kustwacht deel aan de operatie. Er werden zowel boten als helikopters ingezet. “Zaterdagmorgen werd het zoekgebied aangepast richting België en nam de Belgische kustwacht de coördinatie over”, aldus een woordvoerder van de Britse kustwacht bij Kent Live. Tevergeefs. Gevreesd wordt dat de vrouw de oversteek niet overleefde.

De drie maakten deel uit van een grotere groep vluchtelingen die het Kanaal probeerde over te steken in kleine bootjes. Het is niet duidelijk met hoeveel ze precies waren. De Britse krant The Telegraph spreekt over in totaal 20 vluchtelingen uit Irak en Iran, onder wie 4 kinderen. De lokale nieuwssite Kent Live spreekt dan weer over 30 vluchtelingen uit Afghanistan en Iran in 4 bootjes. Vast staat wel dat ze door de kustwacht veilig aan land werden geholpen in Ramsgate, waar ze opgewacht werden door de politie en de grenswacht.

Medeleven

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al zijn medeleven betuigd aan familie en vrienden van de vermiste vrouw en beloofde het onderzoek verder te zetten. “Het Kanaal oversteken in een klein bootje is enorm gevaarlijk. De criminele bendes die dergelijke expedities blijven organiseren, zijn meedogenloos en geven niets om het verlies van levens”, klinkt het.

De politie van Kent is een onderzoek gestart naar een vermiste persoon. Er zal ook onderzocht worden hoe het incident kon gebeuren.

Verscheidene Britse parlementsleden roepen intussen op meer te doen om mensen te verhinderen om vanuit Frankrijk met bootjes de Noordzee op te gaan.