Vermoedelijk brein achter terreuraanslagen Mumbai aangeklaagd in Pakistan KVE

12 december 2019

08u12

De leider van een islamistische terreurgroep die verantwoordelijk wordt geacht voor een reeks terreuraanslagen in het Indiase Mumbai, in 2008, is in Pakistan aangeklaagd voor de financiering van terrorisme. Het openbaar ministerie heeft bekendgemaakt dat Hafiz Saeed is aangeklaagd door de antiterrorismerechtbank. Ook Malik Zafar Iqbal, die eveneens in verband gebracht wordt met de door Saeed geleide verboden terreurorganisatie Lashkar-e-Taiba (LeT), is aangeklaagd.

Saeed werd in het verleden al verschillende keren opgepakt, maar moest elke keer weer vrijgelaten worden wegens gebrek aan bewijzen. Volgens het openbaar ministerie is er nu wel een sterke zaak tegen Saeed. De man werd in juli opgepakt nadat de Financial Action Task Force, een internationale organisatie, Pakistan had gewaarschuwd dat het tot februari 2020 de tijd had om terreurfinanciering te beteugelen. Als het land niet de nodige inspanningen deed, dan riskeerde het op een zwarte lijst te belanden, en dat zou kunnen leiden tot sancties.

De terreurgroep LeT bracht bij een drie dagen durende aanval in het centrum van Mumbai in totaal meer dan 160 mensen om. Er zijn berichten dat de groep gesteund wordt door personen aan de top van de Pakistaanse veiligheidssector.