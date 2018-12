Vermoedelijk brein achter aanslag Charlie Hebdo onderweg naar Frankrijk lva

23 december 2018

00u07

Bron: Belga 0 De Franse jihadist Peter Cherif, die eerder deze week werd opgepakt in het Afrikaanse Djibouti, is zaterdagavond op een lijnvliegtuig van Air France gestapt, met bestemming Parijs. Dat bericht het Franse persagentschap AFP. De man was geboeid en begeleid door een escorte.

Cherif wordt ervan verdacht banden te hebben gehad met de broers Kouachi, die in januari 2015 een aanslag pleegden op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Sommige Franse media wijzen hem zelfs aan als "het brein" achter de aanslag.

Maar volgens een bron bij justitie is er tegen Cherif nog geen aanhoudingsmandaat uitgevaardigd in dit dossier, al kan dat nog gebeuren na verder onderzoek. Cherif zal in Parijs zo snel mogelijk worden ondervraagd door één of meerdere rechters van de anti-terrorismecel.

Het parket in Parijs heeft voorlopig de doorverwijzing gevraagd van 14 mensen, vooral handlangers die logistieke steun verleenden aan de broers Kouachi. De twee daders kwamen enkele dagen na de aanslag om bij een klopjacht door de politie.

Het vliegtuig van Air France met Cherif aan boord zou zondag omstreeks 5.20 uur landen op de luchthaven van Charles de Gaulle.