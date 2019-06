Vermiste YouTube-ster dood teruggevonden in Hudson-rivier Christian Born

26 juni 2019

13u39

Bron: AD.nl 2 buitenland De beroemde YouTube- en Twitch-ster Etika, echte naam Desmond Amofah, is gisteren dood teruggevonden in het water van de Hudson in New York. De politie was al een week op zoek naar de gamer, die in een onheilspellende video afscheid nam van zijn fans.

Etika was vooral bekend om zijn uitbundige reacties op nieuwe aankondigingen van gameontwikkelaar Nintendo. De video's - die inmiddels allemaal verwijderd zijn door de YouTube-ster - toonden Etika die tekeer ging na bijvoorbeeld de aankondiging van de nieuwste Super Smash Bros.-game.

Hij bouwde de afgelopen jaren een flink aantal volgers op, maar de afgelopen paar maanden leek het goed mis te gaan. In oktober begon hij serieuze mentale gezondheidsproblemen te vertonen. Daar kreeg hij uiteindelijk hulp voor, toen hij in april van dit jaar werd meegenomen door de politie omdat hij op Twitter meldde zelfmoord te willen plegen.

Sociale media

De jongeman had 321.000 volgers op Twitter en een kwart miljoen volgers op Instagram. In een laatste video zegt hij vervolgens dat hij niet weet hoe hij met sociale media moet omgaan. “Je leven wordt erdoor opgeblazen en dat vrat me op”, aldus Etika in de video getiteld ‘Het spijt me’.

Afgelopen vrijdag - enkele uren na het uploaden van de video - tweette de New Yorkse politie dat ze op zoek waren naar Etika. Even later werden zijn spullen - inclusief de Switch-spelcomputer - op de Manhattan Bridge teruggevonden. Zijn lichaam werd gisteren gevonden. Hij werd slechts 29 jaar.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.