Vermiste wandelaar na zes dagen levend teruggevonden: gedehydrateerd, maar “goedgemutst” kg

09 juni 2019

14u32

Bron: NBC News, Sky News 4 Een 38-jarige wandelaar uit de Amerikaanse staat Texas is na zes dagen levend en wel teruggevonden. De man liep verloren toen hij alleen ging wandelen in het bergachtige gebied van Polk County, in Arkansas. Hij was zwaar gedehydrateerd, maar “goedgemutst” toen hij gevonden werd, rapporteren Amerikaanse media.

In totaal bracht Joshua McClatchy zes dagen door in de wildernis. Hij was bijna een week eerder vertrokken op zijn eerste solowandeling, een trektocht op de zogenoemde ‘Buckey Trail’ die hij wekenlang had voorbereid.



Het liep om nog onduidelijke redenen mis. Op 1 juni verwittigde zijn moeder de hulpdiensten, nadat ze van haar zoon een onrustwekkend sms’je kreeg. Daarin schreef McClatchy dat hij de weg was kwijtgeraakt en hulp nodig had. Hij was echter niet in staat om zijn exacte locatie door te geven, omdat de verbinding zo slecht was.

Reddingsactie

Er werd meteen een reddingsactie voorbereid, maar door het slechte weer werd het zoeken bemoeilijkt. De reddingswerkers konden aanvankelijk enkel de auto van McClatchy terugvinden. Op vrijdag, bijna een week na zijn sms’je, kon uiteindelijk toch een helikopter met een infraroodcamera worden ingezet. Die spoorde de wandelaar na amper een halfuur al op.



Reddingswerkers hadden daarna nog uren nodig om zijn locatie te bereiken en terug te keren.

Water

McClatchy was gedehydrateerd toen hij werd gevonden, maar stelde het goed. Hij had kunnen overleven met de flesjes water en proteïnerepen die hij bij zijn vertrek had meegenomen. Hij had ook een rietje waarmee hij eventueel water kon filteren. Volgens zijn familie is hij een ervaren wandelaar.



Zijn zus heeft de reddingswerkers bedankt in een uitgebreid bericht op Facebook. “Ik wou dat ik elke man en vrouw kon opnoemen die betrokken waren bij de zoektocht van de afgelopen zeven dagen. Het terrein is onvergeeflijk en jullie waren onvermoeibaar in jullie pogingen”, klinkt het. “Josh doet het fantastisch. Hij heeft net zijn ogen gesloten en kan eindelijk rusten.”

