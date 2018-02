Vermiste vrouw "teruggevonden" in realityshow LVA

03 februari 2018

02u11

Bron: The Washington Post, The New York Post 0 Een Amerikaanse vrouw die sinds november als vermist was opgegeven en wiens naam donderdag in de krant opdook in een lijst van vermiste personen werd meteen daarop "teruggevonden": ze is namelijk een van de deelneemsters aan de populaire realityshow 'The Bachelor' die op dit moment in de VS wordt uitgezonden.

Afgelopen donderdag publiceerde de lokale krant de North Coast Journal een lijst met de namen van 35 vermiste personen in de Humboldt County in Californië. Onder hen was ook de 22-jarige Rebekah Martinez. De krant deed een oproep aan haar lezers of zij een van de vermiste personen herkenden. De zoektocht naar Rebekah was van korte duur. Als deelneemster aan het programma 'The Bachelor', waarin vrijgezelle vrouwen dagen, weken of zelfs maanden vechten om de hand van een begeerde bachelor, was ze in het hele land te zien op televisie. De aandachtige lezeres Amy Bonner O'Brien liet de krant via hun Facebookpagina weten waar Rebekah te vinden was: op TV.

Rebekah Martinez werd door haar moeder op 18 november 2017 als vermist opgegeven nadat ze al 6 dagen niets meer van haar dochter had gehoord. Het laatste wat ze nog wist, was dat Rebekah was gaan werken op een marihuanaboerderij. Die periode van radiostilte tussen moeder en dochter komt overeen met de draaidagen van de realityshow. Tijdens de opnames mogen de deelneemsters geen contact hebben met de buitenwereld.

De sheriff van de Humboldt County liet weten dat de moeder intussen wel al met haar dochter had gesproken, maar dat haar naam op de lijst van vermiste personen was blijven staan omdat de politie zelf geen rechtstreeks contact met Rebekah had gehad tot gisteren.

Rebekah zelf kan met de hele situatie lachen. Op Twitter grapt ze: "Mama, hoe vaak moet ik nu nog zeggen dat ik geen GSM mag gebruiken op The Bachelor?" Uit het verhaal blijkt echter dat ze het misschien ook vóór de opnames even had kunnen laten weten.

MOM. how many times do I have to tell you I don’t get cell service on The Bachelor?? https://t.co/iYnxQCIZBt bekah martinez ♡(@ whats_ur_sign_) link