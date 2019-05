Vermiste vrouw (77) ligt begraven in eigen tuin ttr

29 mei 2019

16u41

Bron: France Bleu, Le Dauphine Libéré 0 buitenland Een vermiste Française (77) is dood teruggevonden in de tuin van haar eigen huis in Beauvoir-de-Marc, een gemeente in de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes. De 39-jarige dochter van de vrouw verklaarde dat ze haar moeder “in de tuin begroef om administratieve rompslomp te vermijden”. Dat berichten Franse media.

Afgelopen weekend werd een onderzoek geopend naar de “onrustwekkende” verdwijning van een 77-jarige vrouw, nadat haar zoon zich ernstige zorgen maakte. Hij had “al meer dan een maand niets meer van zijn moeder gehoord”, zo verklaarde hij aan de politie. De man vertelde dat zijn moeder samenwoonde met zijn 39-jarige zus, die naar verluidt altijd een excuus had waarom hij zijn moeder niet kon bereiken.

Toen de politie poolshoogte nam bij de dochter over de verdwijning van haar moeder, stelden ze vast dat ze zich “nogal vreemd gedroeg”. Agenten doorzochten zaterdag het huis waar de twee samenwoonden. In de tuin ontdekte een speurhond het levenloze lichaam van de vermiste zeventiger. Franse media berichten dat het lijk in verregaande staat van ontbinding was.

De dochter, die in 2010 werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, werd meegenomen voor verhoor, aldus een politiewoordvoerder. Volgens haar stierf haar moeder een natuurlijke dood, waarna ze het lichaam begroef in de tuin “om administratieve rompslomp te vermijden”. Van moord is dus geen sprake, zo beweerde de dertiger tijdens het politieverhoor.

Het is nog onduidelijk wanneer en hoe de vrouw precies stierf. De autopsie vindt vandaag plaats in het forensisch instituut van Lyon.