Vermiste vlucht MH370 werd mogelijk vanop afstand gekaapt

Bron: Daily Mirror; Newshub; Beneath Another Sky 0 rv Het vliegtuig in 2011, drie jaar voor de fatale vlucht Volgens de Britse historicus en schrijver Norman Davies is de vermiste vlucht MH370 mogelijk vanop afstand gekaapt. Er zou software in het vliegtuig zijn geïnstalleerd, zodat het nadien vanop afstand kon worden neergehaald. Davies schrijft deze opmerkelijke theorie neer in zijn boek ‘Beneath Another Sky’.

Op 8 maart 2014 steeg vlucht 370 van Malaysia Airlines op in Kuala Lumpur, maar kwam nooit aan op bestemming Peking. Ruim drie jaar en 235 miljoen euro later is het nog altijd niet duidelijk wat er juist met de Boeing en de 239 mensen aan boord is gebeurd. “Mogelijk werd het vliegtuig vanop afstand gekaapt”, zegt historicus Norman Davies nu.

‘The Boeing Honeywell Uninterruptible Autopilot’ is een programma dat in vliegtuigen wordt geïnstalleerd om kapingen te voorkomen. Met het systeem kan de controletoren het toestel vanop afstand besturen wanneer het gekaapt wordt. Maar volgens Davies is die software zelf gekaapt, met desastreuze gevolgen.

EPA In 2015 werden brokstukken van de Boeing gevonden op het eiland La Reunion in de Indische Oceaan.

“MH370 was voorzien van dergelijke software”, schrijft Davies. “Het is dus mogelijk dat het vliegtuig zo is gekaapt. De theorie past bovendien perfect in het huidige klimaat van cyberoorlogen, waarbij technologie en het internet worden ingezet als wapen.”

Waarom werd juist vlucht MH370 geviseerd? Die vraag houdt de onderzoekers al ruim drie jaar in de ban. Volgens Davies zou het toestel materiaal hebben vervoerd dat niet mocht aankomen in China. De historicus denkt dat het vliegtuig op Antarctica is neergestort, omdat het ten zuiden van de Indische Oceaan verdween. De vele sneeuwstormen op het continent zouden het vliegtuig ondertussen hebben bedolven.

AP De zoekactie heeft al zo'n 235 miljoen euro gekost.