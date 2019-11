Vermiste vissersboot in Noordzee gelokaliseerd: hulpdiensten vrezen voor leven van opvarenden HR

28 november 2019

08u57

Bron: Belga, ANP, De Stentor 3 Buitenland Een vermiste vissersboot uit het Nederlandse Urk, de UK165 Lummetje, is hoogstwaarschijnlijk gelokaliseerd met een sonar van de mijnenjager Zr. Ms Makkum. De boot is gezonken en ligt op de bodem. De hulpdiensten zoeken nog naar de opvarenden.

Volgens de Kustwacht kunnen de duikers door het slechte weer en te hoge golven echter niet het water in om definitief de bevestiging te krijgen dat het om de boot gaat. Ook kunnen ze onder water niet zoeken naar de opvarenden. De Kustwacht hoopt dat het weer in de loop van de dag verbetert, zodat de duikers het water in kunnen.

Er waren twee mensen aan boord. Gevreesd wordt voor hun leven. Er wordt wel met boten een helikopter gezocht naar de opvarenden. Ook zoekt de politie op de stranden of er mogelijk lichamen zijn aangespoeld.

Noodsignaal

Naar de vissersboot uit Urk zijn al sinds donderdagochtend vroeg meerdere reddingsschepen op zoek, nadat een noodsignaal werd ontvangen. Het schip bevond zich vlak voor de kust van Texel, in het noorden van Nederland. Hoeveel mensen zich aan bevinden, is onduidelijk.

Rond 5.45 uur ontving de kustwacht een melding van het noodbaken van viskotter UK165 ‘Lummetje’. Het baken wordt geactiveerd als het in aanraking komt met water. Een woordvoerder van de kustwacht noemde het vanmorgen “aannemelijk” dat het schip gezonken is.

