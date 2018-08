Vermiste tiener Emily liep vijf jaar geleden weg en duikt plots weer op: onrustwekkende verdwijning opgelost jv

16 augustus 2018

14u05 0 De brieven die de familie van Emily Paul, nu 19, onlangs ontving, blijken wel degelijk authentiek te zien. Emily liep vijf jaar geleden op veertienjarige leeftijd van haar thuis in Southport (Florida) weg en liet sindsdien niets meer van zich horen. De politie heeft de onrustwekkende verdwijningszaak nu afgesloten.

Emily Paul is terecht en dat is een hele opluchting voor haar moeder, Pam Massimiani, en de rest van de familie. Op 13 april 2013 kwam ze niet meer thuis. Ze had enkel een briefje achtergelaten waaruit haar intentie om te verdwijnen bleek. Ze had ook op het internet opgezocht hoe ze dat het best kon doen.

De zoektocht naar Emily reikte zelfs tot in Spanje, maar er werd geen spoor van haar gevonden. Tot begin deze maand. Toen schreef iemand die beweerde Emily te zijn brieven naar haar familie. Dinsdag belde Emily Paul dan zelf naar de politie die haar in persoon kon spreken en haar identiteit kon bevestigen.

Emily is meerderjarig nu en heeft een onderkomen - niet in Florida - en een vast inkomen. Ze kwam uit eigen beweging naar een politiekantoor op vraag van de agent die aan de lijn had en vertrok er ook weer zelf. Ze is gezond en wel. Haar moeder hoopt nu dat Emily de komende dagen en weken er klaar voor zal zijn om met haar contact op te nemen en af te spreken voor een ontmoeting.

