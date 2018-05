Vermiste teckel dood terugevonden. Diertje zat in rugzak die verzwaard was met stenen: "Welke gek doet nu zoiets?"

Karen Van Eyken

16 mei 2018

14u43

Bron: De Telegraaf, RTV Noord

0

Teckel Luna was al enkele weken vermist nadat het diertje tijdens het uitlaten was weggelopen in de Nederlandse provincie Groningen. Niemand wist wat er met haar was gebeurd. Tot gisteren. De hond is in een met stenen verzwaarde rugzak gevonden in het water. De viervoeter is op gruwelijke wijze vermoord. Haar baasjes zijn kapot van verdriet.