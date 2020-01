Vermiste Poolse boer waarschijnlijk opgegeten door eigen varkens Redactie

19 januari 2020

12u40

Bron: AD.nl 5 Een bejaarde Poolse boer die al enige tijd vermist was, is zeer waarschijnlijk opgegeten door zijn eigen varkens. Van de zeventiger zijn alleen nog enkele botten en een schedel teruggevonden. Dat melden Poolse media

In de eerste week van januari was het de buurman van de boer die enkele stukjes bot van de man vond op zijn erf. De boer dronk veel, had weinig contact met zijn omgeving en was voor het laatst gezien op oudejaarsavond. Na de vondst van de botten werd de politie onmiddellijk ingeschakeld, maar doordat er weinig meer van de man over was, wordt een nauwkeurige sectie zeer lastig.

Waarschijnlijk is de man rond de jaarwisseling als gevolg van een hartaanval of beroerte in elkaar gezakt toen hij water ging halen bij de waterput. De varkens op zijn boerderij liepen echter vrij rond over het erf. Toen zij hongerig werden hebben ze zeer waarschijnlijk het lichaam van de man opgegeten. Op wat botten en een schedel na, was het compleet verdwenen.

Meer over human interest