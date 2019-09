Vermiste paddleboarder ‘Jack Sparrow’ uit Florida na twee dagen dood uit het water gehaald jv

18 september 2019

10u29

Bron: People, ABC 0 De 43-jarige Joshua Grant Hensley ging zaterdagavond voor de zoveelste keer paddleboarden in Hunter Springs Park in Florida. Maar de man die bekend stond als kapitein Jack Sparrow omdat hij zich vaak verkleedde als het beroemde personage, keerde ditmaal niet terug. Zijn levenloze lichaam werd maandag gevonden.

Hensley was zaterdagavond vermoedelijk met zijn paddelboard het water opgegaan om de zonsondergang te zien op Shell Island. Maar daar is hij waarschijnlijk nooit geraakt. Maandagochtend werd zijn lichaam uit King’s Bay in Crystal River gevist.

Iedereen kende hem daar als Kapitein Jack, omdat Hensley vaak in de kleren van Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean dook. In de filmreeks doet Johnny Depp dat. Hensley deed kunstjes op zijn paddleboard, entertainde kinderen en gezinnen. Hij had zijn eigen bedrijf en ontwierp zelf paddleboards.

Hensley laat een gezin met kinderen na. Ook op het moment van zijn overleden droeg hij de kleren van Jack Sparrow. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd met Hensley, die erg geliefd was.