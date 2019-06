Vermiste Noorse miljonairsvrouw mogelijk dood KVE

26 juni 2019

15u02

Bron: Belga 0 Bijna acht maanden na de verdwijning van de Noorse miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen (68) heeft de bevoegde politiedienst haar hoofdhypothese gewijzigd. De vrouw werd naar alle waarschijnlijkheid het slachtoffer van een misdrijf, zei politiewoordvoerder Tommy Brøske op een persconferentie in Lillestrøm ongeveer 20 kilometer ten oosten van Oslo.

Er wordt nu ook onderzocht of ze is vermoord en niet zoals aanvankelijk werd aangenomen werd ontvoerd. Een ontvoering met economisch motief kan echter niet volledig worden uitgesloten. Of de politie verdachten op het oog heeft, wilde Brøske niet kwijt.

Hagen was op 31 oktober 2018 uit haar huis in Lørenskog bij Oslo verdwenen. Sindsdien ontbreekt elk teken van leven van de echtgenote van investeerder Tom Hagen, een van de 200 rijkste mensen van Noorwegen. De speurders brachten begin 2019 de zaak in het openbaar en deelden onder andere mee dat in haar huis een brief met de vraag naar losgeld was gevonden.

De politie heeft de afgelopen maanden honderden tips ontvangen die voorlopig niet tot een doorbraak in het onderzoek hebben geleid.