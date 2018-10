Vermiste Nederlandse toerist (45) in Thailand weer terecht HA

21 oktober 2018

09u24

Bron: ANP, AD.nl 0 Dennis Wielaard, de 45-jarige Nederlander die sinds maandag vermist was in Thailand, is terecht. Hij maakt het goed, zegt zijn vader op Facebook.

Zijn familie sloeg woensdag alarm, nadat de veertiger niet was teruggekeerd van zijn eerste verre reis alleen naar Thailand. “Vanochtend hebben wij kort contact met Dennis gehad en het gaat goed met hem. Hij is nog in Thailand”, schreef zijn vader vanochtend op Facebook.

De ouders bedanken iedereen die mee heeft uitgekeken naar hun zoon. Een Thaise fotograaf deelde een foto op Twitter waarop de man in de bekende badplaats Pattaya poseert met agenten van de immigratiedienst en de toeristenpolitie.



Waarom Dennis langer in Thailand bleef en kennelijk onbereikbaar was, is nog niet duidelijk. Ook de Nederlandse vertegenwoordiging in Thailand was naar hem op zoek.



Wielaard was richting Thailand vertrokken zonder zijn familie hiervan op de hoogte te brengen. Alleen zijn vriendin en werkgever wisten van zijn vakantieplannen. Afgelopen maandag had zijn vriendin voor het laatst contact met hem. Omdat het daarna stil bleef, schakelde zijn vriendin woensdag de Nederlandse politie in. De ouders van de veertiger startten gisteren op sociale media een opsporingscampagne.