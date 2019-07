Vermiste man met huid en haar opgegeten door eigen honden PVZ

11 juli 2019

17u32

Bron: The Independent 0 Een man uit Texas die al enkele maanden vermist was, blijkt opgegeten te zijn door zijn eigen honden. Dat meldt de Amerikaanse politie. Wanneer de agenten aankwamen in de afgelegen woning troffen ze nog maar enkele resten van zijn lichaam aan. In de uitwerpselen van de huisdieren vonden ze menselijke restanten zoals haren, botfragmenten en enkele stukken stof van zijn kledij.

Omdat Freddie Mack een erg teruggetrokken leven leidde in een woning in Texas, trok zijn familie niet onmiddellijk aan de alarmbel toen ze een tijdje niets meer van hem hoorden. Na enkele maanden werden ze toch ongerust en wilden ze een kijkje gaan nemen. Ze moesten hun zoektocht echter vroegtijdig staken omdat de achttien grote honden waarmee de man samen leefde zich erg agressief gedroegen. Zijn familieleden lichtten uiteindelijk de politie in.

Ook de agenten raakten eerst niet voorbij de honden, maar raakten met een afleidingsmanoeuvre uiteindelijk toch binnen. Wat ze daar aantroffen was verschrikkelijk: de honden van Freddie hadden bijna zijn volledige lichaam verslonden. “Nooit hebben wij, of hebben we gehoord van iemand anders, dat een vollédig menselijk lichaam wordt opgegeten”, getuigt een agent.

In de woning vonden ze nog enkele botresten van 5 tot 12 centimeter, voor de rest bleef er van de man niets meer over. Verder onderzoek vond in de hondenuitwerpselen nog enkele haren, stukjes bot en enkele stukken stof van de kledij.

Raadsel

Het blijft een raadsel of de honden de man zelf hebben gedood of dat ze zijn lichaam pas opaten nadat hij was overleden. De man kampte met gezondheidsproblemen, en hield van zijn honden. Toch sluit de politie ook niet uit dan de honden, die erg agressief gedrag vertoonden, de man zelf hebben aangevallen voor ze hem opaten.

Twee van de honden waren zelf al gedood door de andere honden, dertien andere werden afgemaakt wegens hun agressieve karakter. Voor drie andere honden wordt een een nieuw baasje gezocht.