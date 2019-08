Vermiste Italiaanse topchef (33) dood gevonden in New York, politie treft naakte vrouw aan in hotelkamer mvdb

23 augustus 2019

13u28

Bron: CBS - NBC - New York Post 2 Een Italiaanse topchef die begin deze week als vermist werd opgegeven in New York, is woensdagavond dood aangetroffen in een hotel dat vaak wordt gebruikt voor prostitutie. Een naakte vrouw was in de kamer aanwezig waar speurders het lichaam van Andrea Zamperoni (33) aantroffen. Toch tast de politie voorlopig in het duister.

De Milanees leidde sinds een jaar de keuken van Cipriani Dolci, een gerenommeerd restaurant in het Grand Central Terminal, het belangrijkste treinstation van New York. Hij was al meer dan tien jaar verbonden aan de groep die het restaurant en zes andere New Yorkse etablissementen uitbaat. Zijn moeder in Italië belt elke zondag met haar zoon, maar afgelopen weekend bleef een telefoontje uit.

Collega’s gaven hem maandag als vermist op toen hij niet kwam opdagen in de keuken. Iets wat geheel tegen zijn gewoonte was. Een collega verklaarde aan CBS News dat Zamperoni nog nooit afwezig was.

Gezien de torenhoge huur delen veel dertigers in New York een appartement met een kamergenoot. Ook Zamperoni deed dat. De man met wie hij in stadsdeel Queens een flat huurde, verklaart dat de kok na terugkomst van het werk zaterdagavond het appartement verliet en instapte in een auto.

Zamperoni werd woensdagavond dood aangetroffen in het hotel Kamway Lodge in Queens. De politie ging ter plaatse na een oproep over een bewusteloze man. Agenten betraden de kamer en troffen de levensloze Zemperoni aan én een naakte vrouw. De agenten ondervroegen haar op het kantoor, maar beschouwen haar vooralsnog niet als verdachte. Een andere hotelgast verklaarde aan lokale media dat hij voor de politie-interventie een ruzie hoorde.

Zamperoni’s lichaam vertoonde geen uiterlijke tekenen van geweld. Een autopsie moet meer duidelijkheid bregen. Buren verklaarden aan NBC dat het hotel een niet al te beste reputatie heeft. De gelegenheid wordt vaak gebruikt voor prostitutiedoeleinden en drugsdeals.

De restaurantgroep roemt de overleden chef als “een goeie vriend en een ongelooflijke professional”.